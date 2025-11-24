Ucraina şi SUA anunţă, într-un comunicat comun, după negocierile de la Geneva, că un ”viitor acord” de pace ”va trebui să respecte deplin suveranitatea” Ucrainei.

Statele Unite şi Ucraina au anunţat în noaptea de duminică spre luni că un ”viitor acord” de pace care să pună capăt conflictului cu Rusia ”va trebui să respecte deplin suveranitatea” Kievului, în urma unor negocieri ”constructive”, la Geneva, între americani, ucraineni şi europeni, relatează AFP.

Casa Albă a salutat aceste negocieri în Elveţia, în prezenţa secretarului de Stat american Marco Rubio, care au constituit ”un pas înainte semnificativ” către o soluţie în vederea păcii în această ţară europeană aflată în război.

Şeful diplomaţiei americane s-a declarat anterior ”foarte optimist” în privinţa posibilităţii încheierii ”foarte raide” a unui acord – în pofida faptului că rămân în continuare multe necunoscute.

Negocierile de la Geneva – care s-au încheiat duminică seara – au avut loc în baza proiectului planului în 28 de puncte al preşedintlui american Donald Trump vizând să pună capăt conflictului provocat de apropae patru ani de invazie rusă, declanşată la 24 februarie 2022.

”Negocierile au fost constructive, concentrate asupra obiectivului şi respectuoase, insitând asupra angajamentului comun de a ajunge la o pace dreaptă şi durabilă”, a anunţat Casa Albă, într-un comunicat comun cu delegaţia ucraineană prezentă la Geneva.

”VERSIUNE NOUĂ”

Cele două părţi ”au reaformat că orice viitor acord va trebui să respecte deplin suveranitatea Ucrainei”, potrivit acestui comunicat scurt, în care se precizează că, în urma negocierilor lor diplomatice, Statele Unite şi Ucraina au ”redactat o nouă versiune, modificată, a unui cadru (al unui acord) de pace”.

La Geneva, negociatorul ucrainean Andrii Iermak, mâna dreaptă a lui Volodimir Zelenski, a anunţat ”progrese foarte bune”, după ce preşedintele ucrainean a salutat o nouă versiune a planului american de pace, care reflectă ”deja majoritatea punctelor-cheie” ale Kievului.

Trump i-a dat termen – până joi, la 27 noiembrie – lui Zelenski să-i dea un răspuns şi a precizat ulterior că planul său nu va fi (ultima (sa) ofertă” definitivă.

Versiunea iniţială a documentului a fost respinsă de către Kiev şi aliaţii săi europeni – Frabnţa, Regatul Unit, Germania şi Italia -, care au venit duminică la Geneva pentru a evita o pace prin capitulare.

”Am făcut progrese uriaşe”, s-a felicitat Rubio, apreciind că ”punctele care rămân în suspans nu sunt insurmontabile” şi lăsând uşa deschisă unui termen dincolo de cel de sărbătoarea de Thanksgiving, de joi.

Secretarul de Stat – care este totodată puternicul consilier în probleme de securitate naţională al Casei Albe – a subliniatv că Rusia va avea de asemenea ”un cuvânt de spus”.

La Geneva, mai multe reuniuni au avut loc între europeni, americani şi ucraineni, înaintea unei întâlniri bilaterale – îndelungate – între Washington şi Kiev, în sediul Ambasadei Statelor Unite.

De partea americană au fost prezenţi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, Steve Witkoff, emisarul său special în Orientul Mijlociu, pentru Ucraina şi Rusia şi comandantul Forţelor NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich, în calitate de gradat american de rang înalt.

RECUNOŞTINŢĂ FAŢĂ DE TRUMP

Salutat de către preşedintele rus Vladimir Putin, textul iniţial al planului Trump relua mai multe revendicări cruciale ale Moscovei – şi anume ca Ucraina să-i cedeze teritorii, să accepte să-şi reducă mărimea armatei şi să renunţe să adere la NATO.

El oferea garanţii de securitate occidentale Kievului, cu scopul de a preveni orice nou atac rus.

Textul propunea de asemenea încetarea izolării Rusiei de către Occident, o reintegrarea sa într-un G8 şi o ridicare treptată a sanţciunilor.

Volodimir Zelenski a dat asigurări – din ou – că-i este personal recunoscător lui Donald Trump, după ce preşedintele american l-a acuzat din nou de lipsă de recunoştinţă.

”Responsabilii ucraineji n-au exprimat nicio recunoştinţă faţă de eforturile noastre”, a denunţat el pe reţeaua sa Truth Social, plângându-se că a ”moştenit un război care n-ar fi trebuit să aibă niciodată loc”.

Europenii au făcut totul pentru a lua parte la negocieri.

”Ucraina trebuie să aibă libertatea şi dreptul suveran de a-şi alege propriul destin. Ea a ales un destin european”, a subliniat preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen.

Ea a subliniat că rolul ”central” al Uniunii Europene (UE) este necesar să fie ”recunoscut deplin”.

Donald Trump şi premierul britanic Keir Starmer au convenit, într-un apel telefonic, asupra importanţei de a ”colabora toţi împreună în acest moment critic” pentru viitorul Ucrainei, a anunţat Downing Street.

O reuniune a liderilor unor state membre UE este prevăzută luni – în marja unui summit cu omologii lor africani, în Angola -, iar preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat o reuniune – marţi – prin videoconferinţă a statelor care susţin Ucraina.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan – care joacă un rol de mediator între Kiev şi Moscova – a anunţat că urmează să dicute luni, la telefon, cu omologul său rus Vladimir Putin, un anunţt pe care Kremlinul l-a confirmat.

Pe teren, un atac rus cu dronă s-a soldat cu patru morţi şi 17 răniţi la Harkov, în estul Ucrainei, au anunţat autorităţile locale.