Sinecura lui Năsui, secreatarul de stat USR Simona Fătu, groparul Salromului

Îngropând Salromul, Simona Fătu isi ascunde propriile greseli.

Licitatia s-a prăbusit cand a iesit la iveala ca Salrom scotea la licitatie ce nu avea, dar pentru a masca incompetenta, politrucilor pusi de ea la conducerea Salrom, a continuat operatiunea prin distrugerea credibilitatii Salrom.

Strategul ingroparii Salromului, sub eticheta incompetentului Năsui, este fosta presedinta a Consiliului de Administratie al Salromului, Simona Fătu.

Pusă de Fondul Proprietatea, actionar minoritar, in functia de administrator peste 8 ani, a fost impusă de Nasui ca secretar de stat care se ocupa, in plin conflict de interese, de cele doua societati in care a activat administrator: Salrom si CE Oltenia. Avand constiinta abuzului, Fătu nu si-a trecut in declaratia de interese nici faptul ca a reprezentat interesele Fondului Proprietatea in societatile in care acum ea are painea si cutitul ca secretar de stat, nici ca a fost administrator in respectivele societati, inclusiv presedinta Consiliului de Administratie.

Stiind sigur ca Salromul nu are licenta pe zacamantul de grafit Catalinu, ea, care a taiat toate investitiile si care a vrut expres sa renunte si la licenta carierei de grafit de la Ungurelasu, a alimentat o asa-zisa licitatie internationala pentru studii de fezabilitate a zacamantului de grafit. Aceasta veritabila mita, ascunde incompetenta ministrului Nasui, care s-a tot laudat cu succesul licitatiei pe grafitul Salrom, dar arata continuitatea programatica a Simonei Fatu in distrugerea Salrom.

Dupa cum a mai aparut in presa, dupa finalizarea licitatiei, firma castigatoare a fost de acord cu propunerea telefonica a omului de baza al Simonei Fatu, administratoarea si directoarea generala Alina Prahoveanu, de a lua 80% din bani pentru 25% din treaba.

Cuvantul de ordine al Simonei Fatu: nici o investitie la Salrom, toti banii in dividende pentru Fondul Proprietatea. Oamenii ei, pusi de ea in Consiliul de Administratie, in baza delegarii (in)competentelor lui Năsui, au facut un joc infect de mimare a selectiei directorului general prin concurs public, dar in privat au anulat concursul in ziua in care trebuiau sa declare castigatorul, numind pe una pusa de Fătu in Consiliul de Administratie, Alina Prahoveanu. Public, aparentele sunt ca a castigat concursul. In mod real, e facatura.

Si asa ajunsa in capul bucatelor, Alina Prahoveanu a inceput sa anuleze toate licitatiile, punand presiune numai pe cea cu grafitul?! De ce la grafit s-ar abate de la program? Pentru ca acea licitatie este pentru studii, se folosesc banii Salrom in favoarea altor persoane si, pentru ca nu are licenta, Salrom nu va putea face alte investitii, cu adevarat importante. Clar ca lumina zilei, strategia de blocare a Simonei Fatu se face cu mana lui Prahoveanu.

Adio grafit inseamna si adio sare de la Salrom. Deja hoitarii cu intrare la Nasui prin Fătu, dau târcoale, nu simtind ci stiind de la gropara Fătu ca vor avea prada mare.

Alina Prahoveanu cere Consiliului de Administratie sa nu aprobe licitatia finalizata, printr-o Nota absurda: toti propun aprobarea, ea neaprobarea. Mentiune: la Consiliul de Administratie, prin regulament, nu vor fi inaintate decat materialele insusite de directorul general. Ea, cu spatele asigurat de Simona Fatu, e mai speciala, nu se incurca in reguli.