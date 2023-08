Proiectul Sky Canada

CTV News din Canada anunta pe 1 martie 2023 ca Biroul consilierului sef stiintific al Canadei, a lansat „Project Sky Canada”, primul efort oficial canadian de cercetare a fenomenului OZN dupa aproape 30 de ani. Studiul urmareste sa inteleaga cum sunt gestionate rapoartele UAP in Canada si sa ofere recomandari pentru imbunatatiri, daca este necesar. Un proiect intern de raport va fi realizat in toamna, iar un raport public final pana la jumatatea anului 2024.

Prezentarea de noua pagini a proiectului circula in prezent in cadrul organizatiilor federale care au fost contactate pentru a avea contributii, inclusiv Transport Canada, Agentia Spatiala Canadiana si Jandarmeria Regala Canadiana (Royal Canadian Mounted Police – RCMP). O sursa guvernamentala care cunoaste proiectul a furnizat documentul catre CTV News sub conditia anonimatului. Intr-un e-mail catre CTV News, Biroul consilierului sef stiintific a confirmat autenticitatea acestuia. „Orice tehnologie emergenta sau fenomen inexplicabil care este raportat in mass-media este de interes pentru biroul nostru”, a declarat un purtator de cuvant pentru CTV News.

Motivatiile din spatele proiectului Sky Canada includ sprijinirea stiintei pentru „documentarea fenomenelor naturale rare”, incurajarea transparentei, accesul la informatii pentru „prevenirea teoriilor conspiratiei” si sprijinirea securitatii nationale pentru „prevenirea intruziunilor nedetectate”.

Rapoarte explicabile?

Proiectul prevede pregatirea pentru colaborarea cu oficialii americani, unde atat Pentagonul, cat si NASA studiaza UAP. El constituie si raspunsul la „o solicitare oficiala” de a „intreprinde un studiu cuprinzator asupra UAP-urilor in Canada” din partea lui Larry Maguire, membru conservator al parlamentului.

„Proiectul consilierului sef stiintific este un semnal pentru guvern, comunitatea stiintifica, mass-media si parlament ca nu mai pot ignora acest lucru”, a declarat Maguire pentru CTV News. Maguire pledeaza in mod public pentru un astfel de program din mai 2022. „Marea majoritate a rapoartelor ar trebui sa fie explicabile si acolo avem nevoie ca proiectul Sky Canada sa stabileasca un plan stiintific pentru a face acest lucru. Guvernul trebuie sa determine rapid si precis ce anume este pe cerul nostru cu un grad ridicat de incredere”.

Postul de consilier sef stiintific al Canadei a fost creat in 2017 pentru a promova independenta stiintifica si pentru a oferi sfaturi impartiale primului ministru si cabinetului. Condus de un om de stiinta cardiovascular si fost vicepresedinte al cercetarii de la Universitatea din Ottawa, Mona Nemer, biroul are in prezent o echipa de aproximativ 20 de oameni si un buget anual de aproape 4 milioane de dolari. Nemer raporteaza primului ministru Justin Trudeau si ministrului inovatiei, stiintei si industriei François-Philippe Champagne.

Poate cel mai vocal parlamentar canadian in aceasta problema, Maguire i-a cerut public consilierului sef stiintific sa investigheze problema UAP/OZN intr-un articol de opinie din 12 mai 2022, intr-o reuniune a comisiei parlamentare din 18 mai si intr-o scrisoare din august adresata direct catre Nemer. El scria: „Avem nevoie de un set nou de ochi pentru a investiga aceasta problema … Avem nevoie de o abordare la nivelul intregului guvern, care ar trebui sa includa date deschise. A venit demult vremea sa implicam universitari, cercetatori si experti care sa se lupte cu scopul de a investiga originea si intentia UAP”.

Prezentarea arata clar ca Sky Canada nu intentioneaza sa transforme Biroul consilierului sef stiintific in „principalul punct de contact pentru canadienii care doresc sa raporteze observatii”. „(Sky Canada) nu este menit sa acceseze si sa colecteze date de prima mana”, explica prezentarea. „Nu este menit sa dovedeasca sau sa infirme existenta vietii extraterestre sau a vizitatorilor extraterestri.”

Prezentarea include, de asemenea, intrebari pentru organizatiile carora Sky Canada li se adreseaza pentru experientele, expertiza si sugestiile lor de imbunatatire, de pilda: „Aveti echipamente care colecteaza informatii despre activitatile de pe cer?” sau „Exista o investigatie dupa ce anumite persoane au raportat observatii?”.

Transport Canada, departamentul federal de transport, mentine o baza de date online de incidente de aviatie, care este presarata cu aproape trei decenii de observatii ciudate de la ofiteri de politie, soldati, controlori de trafic aerian si piloti pe zboruri medicale, militare, de marfa si de pasageri. Numai in 2022, CTV News a descoperit 11 rapoarte ca acestea de la piloti. Cel putin inca noua au fost depuse pana acum in 2023, inclusiv un zbor care a raportat „doua lumini dansand in jur… intr-un model circular” langa Yellowknife, in nordul Canadei, in noaptea de 29 ianuarie.

Transport Canada avertizeaza ca „astfel de rapoarte contin date preliminare, neconfirmate, care pot fi supuse modificarilor”. Un purtator de cuvant de la Transport Canada declarase anterior pentru CTV News ca rapoartele legate de UAP „deseori nu intra in mandatul departamentului” si sunt „rareori” urmarite.

Rapoartele UAP ale aviatiei pot fi transmise si unei escadrile a Fortelor Aeriene Regale ale Canadei, legate de NORAD. La randul sau, armata canadiana afirma ca „nu investigheaza in mod obisnuit observatiile de fenomene necunoscute sau inexplicabile in afara contextului investigarii unor amenintari”. Canadienii au raportat, de asemenea, observatii de OZN-uri Agentiei Spatiale a Canadei si RCMP.

Prin proiectul Sky Canada, Canada va urma exemplul SUA, unde subiectul este studiat atat de Pentagon, cat si de NASA. Un raport captivant din iunie 2021 al oficialilor serviciilor de informatii americane a descris recentele observatii militare, inclusiv UAP care pareau „sa manevreze brusc sau sa se miste cu o viteza considerabila, fara mijloace de propulsie vizibile”. Se asteapta ca NASA sa-si publice propriul raport UAP la jumatatea anului 2023.

Studiul problemei UAP

Cercetatorul OZN si scriitorul stiintific din Winnipeg, Chris Rutkowski, spune ca ultima implicare oficiala cunoscuta a Canadei in acest subiect s-a incheiat in 1995, cand Consiliul National de Cercetare din Canada a incetat sa colecteze rapoarte.

„Lucrul cu un grup de oameni de stiinta dedicat colectarii si instrumentarii observatiilor UAP… ar fi de dorit, ca o modalitate de a studia problema UAP in mod obiectiv si cu o metodologie solida”, a declarat anterior Rutkowski pentru CTV News.

„Suntem cu ani in urma fata de americani”, a spus Maguire. „Este foarte clar ca nu exista o coordonare intre departamentele guvernamentale pentru a analiza sau investiga rapoartele UAP. In prezent, se fac foarte putine lucruri.”

Inregistrarile analizate de CTV News arata ca Biroul consilierului sef stiintific al Canadei a analizat subiectul cel putin de la jumatatea anului 2021, cam in aceeasi perioada in care ministrul canadian al apararii Harjit Sajjan a primit un briefing UAP din partea personalului sau. CTV News a mai raportat anterior ca membrii Grupului operativ UAP al Pentagonului au informat personalul militar canadian in urma cu aproape un an, in februarie 2022, si ca personalul ministrului Transporturilor Omar Alghabra a tinut propriul briefing intern UAP in mai 2022. Maguire spera ca astfel de evolutii vor ajuta la eliminarea stigmatizarii raportarii si studierii UAP in Canada.

„Echipa consilierului sef stiintific are autorizatiile corespunzatoare pentru a sapa adanc in datele existente si trebuie sa aiba acces la toate.” a declarat Maguire pentru CTV News. „Daca biroul consilierului stiintific sef primeste acces complet la toate datele si informatiile pe care guvernul nostru le detine in prezent, iar raportul sau le poate dezvalui in mod public, vom avea o conversatie mult diferita. Canadienii au dreptul sa stie pe ce se cheltuie dolarii lor din impozite”.

Paul Delaney este profesor emerit de fizica si astronomie la Universitatea York din Toronto. Delaney se indoieste ca UAP reprezinta tehnologie extraterestra, dar recunoaste totusi ca un mic procent de cazuri raman inexplicabile si considera ca este un subiect demn de o investigatie stiintifica ulterioara. „Cu cat pot fi aplicate mai multe informatii si descoperiri de fapte pe acest subiect, cu atat mai bine”, a declarat Delaney pentru CTV News. „Observatiile credibile nu pot decat sa ne imbunatateasca intelegerea OZN/UAP-urilor.”