Vladimir Plahotniuc este extrădat joi de Grecia în Republica Moldova. Avionul în care se află omul de afaceri a decolat de la Atena

Grecia intenţionează să-l extrădeze joi în Republica Moldova pe fostul politician şi om de afaceri Vladimir Plahotniuc, pentru a răspunde acuzaţiilor că ar fi fost implicat în sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, extrădarea având loc cu câteva zile înainte de alegerile sensibile din această ţară, au declarat guvernul moldovean şi o sursă juridică elenă citată de Reuters.

Potrivit deschide.md, avionul pe cursa Atena-Chişinău, în care se află fostul lider PDM, a decolat deja din Grecia. Deschide.MD a prezentat imagini cu oligarhul fugar la bordul aparatului de zbor, însoţit de mascaţi.

El a fost aşezat pe ultimul rând al aeronavei, fiind înconjurat de mascaţi şi oameni ai legii îmbrăcaţi în civil.

În august, un tribunal grec s-a pronunţat în favoarea extrădării lui Plahotniuc pentru a fi judecat în Moldova în cazul cunoscut sub numele de „furtul secolului”, dar Ministerul Justiţiei din Grecia a suspendat temporar procedura, iritând guvernul pro-european al Moldovei, care s-a angajat să combată corupţia şi a acuzat Moscova de amestec în alegeri.

„Chiar dacă el (Plahotniuc) speră că, după alegeri, Moldova va cădea în mâinile Rusiei şi va putea să se întoarcă acasă în voie, instituţiile trebuie să-l aducă acasă în cătuşe”, a declarat premierul moldovean Dorin Recean la 17 septembrie.

Plahotniuc a negat orice faptă ilegală, afirmând că acuzaţiile împotriva lui se bazează pe „calomnie şi ură politică”.

EXTRĂDAREA ESTE AŞTEPTATĂ JOI

Este de aşteptat ca el să părăsească Grecia joi dimineaţă, a declarat o sursă juridică greacă. Documentele analizate de Reuters arată că ministerul a aprobat întoarcerea sa în Moldova la sfârşitul săptămânii trecute.

Guvernul moldovean a confirmat sosirea lui Plahotniuc joi.

Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a sumei de 1 miliard de dolari – care echivala atunci cu aproximativ 12% din PIB-ul Moldovei.

Înainte de a fugi din Moldova în 2019, el era liderul Partidului Democrat, parte a coaliţiei de guvernare în perioada 2016-2019, şi a ocupat funcţia de vicepreşedinte al parlamentului. În timpul mandatului său, el a exercitat o mare influenţă asupra instituţiilor.

În 2023, UE a impus sancţiuni împotriva lui Plahotniuc şi a altor şase persoane pentru acţiuni care, potrivit UE, au destabilizat şi subminat integritatea teritorială a Moldovei şi a Ucrainei, fost stat sovietic.

Potrivit poliţiei elene, Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a locuit în 22 de ţări din 2023.

Acesta a fost arestat la aeroportul din Atena după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinaţia Dubai, în urma unei notificări Interpol care preciza că deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.

Rusia, care susţine că doreşte extrădarea lui Plahotniuc pentru a fi judecat pentru acuzaţii legate de droguri, neagă că ar fi intervenit în afacerile Moldovei.