A căzut Guvernul în Franța: criza politică explodează în curtea președintelui Emmanuel Macron

Guvernul premierului francez Francois Bayrou a căzut la moțiunea de cenzură. Pentru prima dată în istoria Franței, un guvern a fost votat cu 194 de voturi la 364, a anunțat președintele Adunării Naționale.

573 de persoane au votat, 558 s-au exprimat (adică 15 abțineri).

François Bayrou va trebui acum să predea demisia guvernului său președintelui republicii, care va trebui să numească un nou prim-ministru, care va fi responsabil de formarea unui nou guvern.

E al patrulea prim-ministru care pleacă în doar 20 de luni.

Franţa se confruntă cu o presiune acută pentru a-şi redresa finanţele, deficitul de anul trecut fiind aproape dublu faţă de limita de 3% a UE pentru producţia economică, iar datoria publică ajungând la 113,9% din PIB.

Căderea guvernului francez în urma unei moțiuni de cenzură declanșează o criză politică profundă: Urmează o perioadă de incertitudine politică, cu buget în impas și presiuni pe piețele financiare. Președintele Franței, Emmanuel Macron, va fi pus în fața unei alegeri dificile: premier politic cu sprijin fragil, guvern tehnocrat sau blocaj prelungit.

Presiunea publică și economică va fi intensă, iar fragmentarea parlamentară agravează situația.

Presiunea asupra lui Macron pentru a demisiona se va intensifica, deşi acesta a promis să-şi ducă mandatul până la capăt, notează CNN.

Președintele francez Emmanuel Macron este acum obligat să caute un al cincilea prim-ministru de la începutul celui de-al doilea mandat al său, în 2022, unul care să poată trece un buget prin parlamentul fragmentat al Franței.

Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (RN), a declarat luni: „Adevărata resetare ar fi demisia președintelui francez”. Vorbind despre următorii pași, Le Pen a adăugat că „Președintele are o singură opțiune: să convoace noi alegeri și să lase țara să aleagă”.

Cu toate acestea, Emmanuel Macron a declarat că nu consideră alegerile anticipate drept prima sa opțiune.

Dincolo de coridoarele instituțiilor țării, răbdarea publică se epuizează.

Mai multe grupuri de la bază au cerut miercuri greve la nivel național, în timp ce principalele sindicate din Franța pregătesc greve și proteste pe 18 septembrie împotriva reducerilor bugetare iminente.

În centrul confruntării s-au aflat finanțele publice fragile ale Franței. Deficitul de anul trecut a ajuns la 5,8% din PIB, aproape dublu față de plafonul UE de 3%, în timp ce datoria națională se ridică acum la peste 3,3 trilioane de euro, aproximativ 114% din producția economică.

Bayrou a susținut că reducerile drastice sunt inevitabile, prezentând un plan de reducere a cheltuielilor cu 44 de miliarde de euro până în 2026, parțial prin eliminarea a două sărbători legale.