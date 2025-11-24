Aeroportul din Koln. Doi români au pierdut avionul și au fugit după el ca după autobuz

Doi români au provocat un incident major de securitate pe Aeroportul Köln/Bonn. Potrivit presei germane, cei doi, în vârstă de 27 și 48 de ani, au ajuns prea târziu la poarta de îmbarcare și au încercat să ajungă la avion, care avea deja cu motoarele pornite. Ei ar fi spart geamul unui comutator de urgență la ora 21:33 și ar fi apăsat butonul pentru a deschide ușa către pistă.

Imaginile cu cei doi alergând pe pistă au fost publicate pe o pagină de Facebook a comunității însoțitorilor de zbor și au devenit imediat virale.

Cei doi români s-au apropiat de avion și le-au făcut semne piloților să oprească și să-i lase să urce. Personalul aeroportului a intervenit rapid și i-a predat poliției, fiind depusă o plângere penală pentru încălcarea proprietății private.