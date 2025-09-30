Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort în curtea interioară a unui mare hotel din Paris

Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort, marţi, în curtea interioară a hotelului Hyatt Regency, un turn înalt din vestul Parisului, nu departe de Arcul de Triumf, a declarat biroul procurorului din Paris, relatează Reuters şi Le Figaro.

Ambasadorul Nkosinathi Emmanuel „Nathi” Mthethwa, în vârstă de 58 de ani, fusese dat dispărut de soţia sa luni seara, după ce aceasta primise un SMS de la el care a îngrijorat-o, a declarat biroul procurorului.

Mthethwa rezervase o cameră la etajul 22 al hotelului, iar acolo o fereastră securizată a fost forţată. O anchetă este în curs de desfăşurare.

Presa franceză speculează că Mthethwa s-a sinucis.

Soţia sa a declarat că l-a văzut pentru ultima oară luni, cu puţin înainte de ora 16:30, când acesta trebuia să se ducă la un cocktail, apoi a primit un mesaj de la el puţin după ora 21:30, în care îşi cerea iertare şi îşi manifesta intenţia de a-şi pune capăt zilelor, a precizat procurorul Republicii din Paris, Laure Beccuau, într-un comunicat publicat marţi seara.

Potrivit Parchetului, Emmanuel Mthethwa „rezervase o cameră în acest hotel cu zece zile înainte şi s-a prezentat acolo la ora 16:30, pe 29 septembrie, imediat după ce a părăsit domiciliul său din Paris”.

„Anchetatorii nu au găsit niciun semn de luptă şi nici urme de medicamente sau stupefiante”, a precizat procuratura.

Departamentul de Afaceri Externe al Africii de Sud a confirmat decesul lui Mthethwa, adăugând că circumstanţele sunt în curs de investigare de către autorităţile franceze.

Membru al Congresului Naţional African (ANC), Emmanuel Mthethwa a fost succesiv ministru al poliţiei, ministru al culturii şi ministru al sportului în guvernele lui Jacob Zuma şi Cyril Ramaphosa între 2009 şi 2023.