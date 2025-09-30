Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort în curtea interioară a unui mare hotel din Paris

Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort, marţi, în curtea interioară a hotelului Hyatt Regency, un turn înalt din vestul Parisului, nu departe de Arcul de Triumf, a declarat biroul procurorului din Paris, relatează Reuters şi Le Figaro.
Presa franceză speculează că Mthethwa s-a sinucis.
Soţia sa a declarat că l-a văzut pentru ultima oară luni, cu puţin înainte de ora 16:30, când acesta trebuia să se ducă la un cocktail, apoi a primit un mesaj de la el puţin după ora 21:30, în care îşi cerea iertare şi îşi manifesta intenţia de a-şi pune capăt zilelor, a precizat procurorul Republicii din Paris, Laure Beccuau, într-un comunicat publicat marţi seara.
Potrivit Parchetului, Emmanuel Mthethwa „rezervase o cameră în acest hotel cu zece zile înainte şi s-a prezentat acolo la ora 16:30, pe 29 septembrie, imediat după ce a părăsit domiciliul său din Paris”.
„Anchetatorii nu au găsit niciun semn de luptă şi nici urme de medicamente sau stupefiante”, a precizat procuratura.
Departamentul de Afaceri Externe al Africii de Sud a confirmat decesul lui Mthethwa, adăugând că circumstanţele sunt în curs de investigare de către autorităţile franceze.