Avion cargo prăbușit în SUA: Cel puțin șapte morți

Un avion cargo s-a prăbușit marți, la scurt timp după decolarea din Louisville, în regiunea de centru-est a Statelor Unite, șapte oameni pierzându-și viața, potrivit guvernatorului statului Kentucky, Andy Beshear, care se așteaptă ca numărul morților să crească, transmite miercuri AFP.



Zborul UPS 2976, care se îndrepta spre Hawaii, ‘s-a prăbușit în jurul orei 17:15, ora locală’, a declarat Administrația Federală a Aviației (FAA), identificând aeronava ca fiind un McDonnell Douglas MD-11.

Avionul avea ‘trei membri ai echipajului la bord’, a declarat UPS, al cărei sediu al diviziei aeriene se află în Louisville, într-un comunicat separat.

‘Veștile din Louisville sunt grele în această seară, numărul morților a ajuns acum la șapte, iar acest număr va crește probabil’, a scris Beshear pe platforma X, adăugând că au fost utilizate instrumente de monitorizare a calității aerului.

Un videoclip de amatori distribuit de postul local WLKY arată motorul stâng al avionului în flăcări în timp ce aeronava atinge pista în încercarea de a decola, iar apoi explodează ceva mai departe, ridicând un nor mare de fum negru.

Aeronava s-a oprit la aproximativ 5 kilometri de aeroport, potrivit poliției.

Imaginile aeriene de la posturile locale de televiziune au arătat, de asemenea, la scurt timp după accident, un incendiu de amploare care se întindea pe câteva sute de metri într-o zonă de hangare și parcări, cu luminile intermitente ale echipajelor de urgență în apropiere.

Anchetatori de la Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) erau așteptați să sosească la fața locului miercuri.

Accidentul de marți are loc într-un moment în care consecințele impasului bugetar, cauzat de un dezacord între republicani și democrați din Congres, se resimt deosebit de acut în sectorul transportului aerian.

De câteva săptămâni, lipsa controlorilor de trafic aerian – care lucrează neplătiți de la 1 octombrie – a provocat întârzieri și anulări de zboruri în toată țara.

Dacă impasul bugetar continuă și dincolo de această săptămână, spațiul aerian american ar putea fi chiar parțial închis, a avertizat marți secretarul pentru transporturi, Sean Duffy.

UPS Airlines, divizia aeriană a companiei americane de curierat și livrare de colete, opera o flotă de aproximativ 500 de aeronave cargo la începutul lunii septembrie, inclusiv 27 de MD-11, modelul de aeronavă implicată în accidentul de marți.

Ultimul accident aerian major din Statele Unite a avut loc pe 29 ianuarie, în apropierea Aeroportului Național Ronald Reagan din Washington, 67 de oameni murind atunci când un elicopter militar s-a ciocnit cu un avion de pasageri care urma să aterizeze.