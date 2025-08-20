Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și Trump

Administrația Trump pregătește un summit trilateral la Budapesta, unde Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar putea negocia o soluție pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit unor surse apropiate Casei Albe.

Administrația Trump pregătește un posibil summit trilateral la Budapesta, unde liderii SUA, Rusiei și Ucrainei ar putea discuta o soluție pentru încheierea războiului, potrivit unor surse apropiate Casei Albe.

Casa Albă analizează varianta organizării unor negocieri de pace între președinții Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski în capitala Ungariei, Budapesta, au declarat pentru Politico un oficial al administrației și o persoană apropiată discuțiilor.

Serviciul Secret al SUA se pregătește pentru summit, Ungaria fiind văzută drept prima opțiune, deși locația finală ar putea fi schimbată.

Premierul ungar Viktor Orbán, cunoscut pentru relația apropiată cu Donald Trump, ar urma să fie gazda evenimentului.

Totuși, Budapesta ar fi o alegere incomodă pentru Ucraina, deoarece amintește de Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care Statele Unite, Regatul Unit și Rusia s-au angajat să garanteze independența și integritatea teritorială a Ucrainei în schimbul renunțării la armele nucleare, un angajament încălcat de Rusia prin anexarea Crimeei în 2014.

Potrivit surselor, Putin ar fi preferat Moscova pentru discuții, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a propus Geneva.

La rândul său, ministrul de externe al Elveției a sugerat că țara sa ar putea oferi „imunitate” lui Putin în legătură cu mandatul internațional de arestare pentru crime de război, dacă summitul ar fi găzduit la Geneva.