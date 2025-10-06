Criză politică în Franța: Sebastien Lecornu și-a dat demisia din funcția de premier, Macron a acceptat-o

Criza politică din Franța se adâncește. Luni, presa franceză anunță că președintele Emmanuel Macron a acceptat demisia depusă de Sébastien Lecornu din funcția de premier al țării.

Sébastien Lecornu și-a dat demisia din funcția de premier, iar președintele Emmanuel Macron a acceptat-o, scrie Le Figaro.

Demisia acestuia vine la aproape o lună după ce președintele francez l-a numit în funcție.

Cu o zi în urmă, Lecornu anunțase structura noului guvern, care a fost criticat însă de către toate părțile.

La scurt timp după, Jordan Bardella, liderul extremei drepte franceze, i-a cerut președintelui Macron să dizolve Adunarea Națională.

„Cu siguranță, vor avea loc alegeri în următoarele săptămâni, dacă nu în următoarele luni, iar Rassemblement National va fi pregătit să-și asume responsabilitățile”, a declarat acesta, potrivit Le Figaro. Lecornu a stat 27 de zile în funcție și, în aceste condiții, devine cel mai efemer prim-ministru din istorie.