Acasa InternationalExterne Criză politică în Franța: Sebastien Lecornu și-a dat demisia din funcția de premier, Macron a acceptat-o

Criză politică în Franța: Sebastien Lecornu și-a dat demisia din funcția de premier, Macron a acceptat-o

scris de A.P.
scris de A.P. 29 Afisari

Criza politică din Franța se adâncește. Luni, presa franceză anunță că președintele Emmanuel Macron a acceptat demisia depusă de Sébastien Lecornu din funcția de premier al țării.

Sébastien Lecornu și-a dat demisia din funcția de premier, iar președintele Emmanuel Macron a acceptat-o, scrie Le Figaro.

 

Demisia acestuia vine la aproape o lună după ce președintele francez l-a numit în funcție.

Cu o zi în urmă, Lecornu anunțase structura noului guvern, care a fost criticat însă de către toate părțile.

La scurt timp după, Jordan Bardella, liderul extremei drepte franceze, i-a cerut președintelui Macron să dizolve Adunarea Națională.

„Cu siguranță, vor avea loc alegeri în următoarele săptămâni, dacă nu în următoarele luni, iar Rassemblement National va fi pregătit să-și asume responsabilitățile”, a declarat acesta, potrivit Le Figaro. Lecornu a stat 27 de zile în funcție și, în aceste condiții, devine cel mai efemer prim-ministru din istorie.

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult