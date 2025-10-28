Cutremur cu magnitudinea 6,1 în vestul Turciei

Un seism cu magnitudinea 6,1 a fost înregistrat luni în orașul Sindirgi, din vestul Turciei, a anunțat Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), informează AFP.

Cutremurul, produs la ora 22:48 (19:48 GMT), a fost resimțit și în numeroase alte orașe din această parte a țării, inclusiv la Istanbul și Izmir, potrivit aceleiași surse, care nu a raportat victime.

Seismul a avut epicentrul în orașul Sindirgi, provincia Balikesir. Cel puțin trei clădiri din zona epicentrului, afectate de seisme anterioare, și un magazin pe două etaje s-au prăbușit, potrivit Ministerului turc de Interne.

A fost panică generalizată în zona de vest a Turciei, după cutremurul de 6,1, relatează corespondentul TVR Costin Soare, aflat la Istanbul.

Este vorba despre un seism puternic care a avut loc pe o suprafață mai mare, acesta fiind motivul pentru care cutremurul a fost resimțit și la Istanbul, aflat la 200 de km distanță de localitatea Sindirgi.

Zeci de oameni au ieșit pe străzi din momentul în care clădirile au început să se zguduie. Au fost și cetățeni români care au ieșit din hoteluri la miezul nopții, la Istanbul.

AFAD, agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor a fost convocată în timpul nopții, iar președintele turc Recep Erdogan a cerut AFAD să verifice cu atenție nu doar localitatea Sindirgi, ci și alte zone – la Bursa sau Izmir, unde cutremurul a fost resimțit la fel de puternic.

Seismul care a avut loc luni seara a avut 84 de replici până marți dimineața, de până la 4,5 pe scara Richter.

Până în acest moment s-au înregistrat trei răniți.

Autoritățile din Turcia sunt în alertă maximă. Activitatea seismică s-a intensificat în zona de vest a Turciei.

În urmă cu doi ani și jumătate Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic de 7,8 pe Richter, în apropiere de Siria. Au fost înregistrate pagube uriașe și zeci de mii de morți.