Doi cetățeni români, răniți în piața Taksim din Istanbul, în urma unui atac cu pistolul (VIDEO)

Azi în piața Taksim din Istanbul în urma unui un atac armat, cu pistol, au fost răniți şi doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia.

Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol, au fost răniți uşor.

“Cazul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgență a româncei care îi însoțea, ea nu a fost rănită şi îi suntem recunoscători pentru prezența de spirit şi claritate O echipă s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență consulară şi suntem în contact cu autoritățile. Persoanele de cetățenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături prin asistența consulară necesară”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.

Proprietarul hotelului a tras gloanțe

Între timp, conform relatărilor din presa turcă, incidentul în care două persoane au fost rănite pare să fi fost o încăierare între proprietarul unui hotel și proprietarul unei cafenele din zonă. Proprietarul hotelului a deschis focul asupra ocupanților cafenelei, inclusiv asupra a doi români. Autoritățile au reținut trei persoane și au confiscat două arme.