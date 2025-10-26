Doi suspecţi arestaţi în ancheta cu privire la furtul de la Luvru

Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV.

Unul dintre cei doi bărbaţi a fost arestat reţinut sâmbătă, către ora locală 22.00 (23.00, ora României), de către Poliţia Frontierei şi Brigada de Represiune a Banditismului (BRB), însărcinată cu investigaţiile, care a desfăşurat peste 100 de anchetatori în ultima săptămână, pe Aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle.

El se pregătea să se îmbarce într-un avion către Algeria, declară BFMTV o sursă apropiată anchetei.

Al doilea bărbat a fost arestat de către Poliţia Judiciară din Paris, în Seine-Saint-Denis, scrie cotidianul Le Figaro.

El se pregătea să plece în Mali, declară Le Figaro o sursă din poliţie.

Cei doi bărbaţi – în vârstă de aproximativ 30 de ani – sunt suspectaţi de faptul că au făcut parte din comandoul de patru persoane care a pătruns în incinta celebrului muzeu şi a dat spargerea în Galeria Apolo.

Ei sunt cunoscuţi atât poliţiei, cât şi justiţiei.

Ei au fost plasaţi în arest preventiv, cu privire la furt în bandă organizată şi asociere de răufăcători.

ANALIZE HOTĂRÂTOARE

Munca Poliţiei Tehnice şi Ştiinţifice de la Paris a jucat un rol hotărâtor în indentificarea suspecţilor, declară BFMTV a sursă apropiată anchetei.

Aproximativ 150 de prelevări au au fost realizate la locul spargerii şi au fost trimise la laborator pentru a fi analizate.

Răufăcătorii au lăsat de asemenea în urma lor diverse obiecte – o şapcă, o torţă, o vestă galbenă şi discuri de polizor.

Unele dintre aceste lucruri au fost stropite cu benzină.

Autorităţile îi urmăreau pe cei patru răufăcători, care au fugit cu opt bijuterii ale Coroanei Franţei, după acest furt spectaculos, care ridică semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai celebru muzeu din lume.

Valoarea potului este estimată la 88 de milioane de euro.

”DIVULGARE PRIPITĂ”

Procuroarea Parisului Laure Beccuau deplânge o ”divulgare pripită” a informaţiei arestării.

”Deplâng cu adevărat divulgarea pripită a acestui element de către persoane informate, care nu ţin cont de anchetă”, declară ea într-un comunicat citat de Le Figaro, referindu-se la plasarea în arst preventiv a spărgătorilor.

”Această dezvăluire nu poate decât să dăuneze eforturilor investigaţiei celor 100 de anchetatori mobilizaţi, în căutarea atât a bijuteriilor furtae, cât şi a tuturor răufăcătorilor. Este prra devreme pentru a face vreo precizare”, afirmă magistrata.

Ea anunţă că va comunica ”elemente complementare după faza arestului preventiv”.

Cele opt bijuterii ale Coroanei Franţei furate de la Luvru nu au fost găsite până duminică, potrivit cotidianului.