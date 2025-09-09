Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Israelul ar fi lovit conducerea Hamas

Israelul a încercat marţi să atace oficialii Hamas care s-ar afla la Doha pentru negocieri în vederea unei încetări a focului în Gaza, iar în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, au transmis postul de radio al armatei israeliene şi postul de televiziune Al Jazeera, citate de Reuters.

Denumirea oficială a atacului asupra conducerii Hamas din Qatar este „Atzeret HaDin”, care se traduce aproximativ prin Ziua Judecății, potrivit Channel 12.

Denumirea evocă sărbătoarea evreiască Shemini Atzeret, în timpul căreia Hamas a invadat sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. De asemenea, ea semnalează apropierea sărbătorilor evreiești importante.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a părăsit astăzi audierea juridică cu ușile închise pentru o pauză lungă din cauza „unei chestiuni excepționale de securitate”, potrivit postului public de televiziune Kan.

El a discutat îndelung cu secretarul său militar, generalul-maior Roman Gofman, relatează Kan.

Președintele SUA, Donald Trump, a dat undă verde pentru atacul israelian în Qatar, a declarat un înalt oficial israelian pentru Channel 12, potrivit Times of Israel.

Liderul de lungă durată al Hamas, Khaled Mashaal — pe care Israelul a încercat să-l asasineze în Iordania în 1997 — se afla printre liderii Hamas prezenți la întâlnirea vizată de Israel, potrivit raportului.

Un oficial Hamas a declarat pentru BBC că delegația Hamas care participa la negocieri a fost ținta unui atac în timpul întâlnirii de la Doha.

Postul de televiziune Al Jazeera din Qatar citează o sursă din Hamas care a declarat că atacul i-a vizat pe negociatorii Hamas din Gaza.