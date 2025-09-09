Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Israelul ar fi lovit conducerea Hamas

Israelul a încercat marţi să atace oficialii Hamas care s-ar afla la Doha pentru negocieri în vederea unei încetări a focului în Gaza, iar în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, au transmis postul de radio al armatei israeliene şi postul de televiziune Al Jazeera, citate de Reuters.
Denumirea oficială a atacului asupra conducerii Hamas din Qatar este „Atzeret HaDin”, care se traduce aproximativ prin Ziua Judecății, potrivit Channel 12.
Denumirea evocă sărbătoarea evreiască Shemini Atzeret, în timpul căreia Hamas a invadat sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. De asemenea, ea semnalează apropierea sărbătorilor evreiești importante.
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a părăsit astăzi audierea juridică cu ușile închise pentru o pauză lungă din cauza „unei chestiuni excepționale de securitate”, potrivit postului public de televiziune Kan.
El a discutat îndelung cu secretarul său militar, generalul-maior Roman Gofman, relatează Kan.
Președintele SUA, Donald Trump, a dat undă verde pentru atacul israelian în Qatar, a declarat un înalt oficial israelian pentru Channel 12, potrivit Times of Israel.
Liderul de lungă durată al Hamas, Khaled Mashaal — pe care Israelul a încercat să-l asasineze în Iordania în 1997 — se afla printre liderii Hamas prezenți la întâlnirea vizată de Israel, potrivit raportului.
Un oficial Hamas a declarat pentru BBC că delegația Hamas care participa la negocieri a fost ținta unui atac în timpul întâlnirii de la Doha.
Postul de televiziune Al Jazeera din Qatar citează o sursă din Hamas care a declarat că atacul i-a vizat pe negociatorii Hamas din Gaza.
Martori Reuters au declarat că marţi s-au auzit mai multe explozii în Doha, Qatar.Mass-media israeliană, citând un oficial israelian de rang înalt, a confirmat că atacul a vizat liderii de vârf ai Hamas, inclusiv pe Khalil al-Hayya, şeful său din Gaza.
Un martor ocular a declarat că s-a văzut fum ridicându-se deasupra districtului Katara din capitală.
Autoritatea israeliană de radiodifuziune, citând un înalt oficial israelian, a raportat că explozia a fost rezultatul unui atac împotriva unor înalți oficiali Hamas.
Ulterior, într-o declarație, IDF( armata israeliană) a anunțat că a vizat conducerea Hamas într-un atac efectuat de Forțele Aeriene Israeliene.
Declarația nu menționează în mod explicit Qatarul, dar vine în urma rapoartelor privind explozii de amploare în Doha, unde se află conducerea de vârf a Hamas.
„Membrii conducerii care au fost loviți au condus activitățile organizației teroriste timp de ani de zile și sunt direct responsabili de masacrul din 7 octombrie și de declanșarea războiului împotriva Statului Israel”, se arată în declarație.