Franța, în haos social: Mișcarea „Blocăm totul” a scos oamenii în stradă

E zi de proteste în Franţa. O mişcare nouă, care grupează atât elemente de stânga extremă, cât şi de dreapta, şi-a scos susţinătorii în stradă. Aceştia au ocupat mai multe şosele și au perturbat traficul. Protestatarii sunt revoltaţi de creşterea preţurilor și scăderea nivelului de trai.

Protestele au loc pe fondul crizei politice, declanşate de căderea guvernului, după doar 9 luni.

Este în plină desfășurare mișcarea „Blocăm totul”, declanșată pe rețelele sociale imediat după ce fostul premier și ministru al finanțelor, François Bayrou, a anunțat proiectul de buget pentru anul viitor. Documentul prevede reduceri de 44 de miliarde de euro, ce includ tăieri de pensii și salarii, înghețarea majorărilor salariale, scăderea investițiilor și, nu în ultimul rând, eliminarea a două zile libere – măsuri care au nemulțumit profund populația.

Este o mișcare născută pe rețelele sociale, fără lideri politici sau sindicali, o inițiativă cetățenească bazată pe furia oamenilor față de scăderea puterii de cumpărare și dificultatea tot mai mare a francezilor de a-și acoperi cheltuielile lunare.

Ministrul demisionar de interne, Bruno Le Roux, avertizase în urmă cu câteva zile că mici grupuri violente, similare celor din timpul mișcării Vestelor Galbene, vor încerca să provoace ciocniri cu forțele de ordine. Predicția s-a confirmat: încă de dimineață au izbucnit incidente, însă poliția a reacționat ferm, așa cum a promis oficialul.

Cele mai multe tensiuni și violențe s-au produs în nord (Loivre), în vest (Brest, Vannes și Rennes – unde au fost incendiate mașini pe șoseaua de centură), în sud (Marsilia și Toulouse), dar și la Paris. În capitală, un liceu a fost ocupat, iar mai multe coșuri de gunoi și elemente de mobilier urban au fost incendiate, ceea ce a determinat intervenția rapidă a polițiștilor.

Politicieni ai formațiunii Franța Nesupusă (La France Insoumise), reprezentanți ai stângii radicale, s-au alăturat protestatarilor în fața unei întreprinderi blocate, pentru a sprijini și sindicaliștii prezenți.

Septembrie se anunță o lună tensionată. Pe 12 septembrie, agențiile internaționale de rating urmează să emită o nouă evaluare pentru Franța, iar pe 18 septembrie sunt programate greve și proteste organizate de cele mai mari centrale sindicale.

Astăzi, la Palatul Matignon, sediul guvernului, a avut loc ceremonia de predare-primire între premierul demisionar François Bayrou și succesorul său, Sébastien Lecornu, fost ministru al apărării. Dispozitivul de securitate a fost comparabil cu cel din 2018, când pe bulevardul Champs-Élysées au avut loc jafuri și incendieri masive.