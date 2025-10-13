Hamas predă Crucii Roşii 20 de ostatici, după 738 de zile de captivitate

Hamas a predat luni Crucii Roşii primii şapte ostatici israelieni în viaţă, după 738 de captivitate, anunţă Israelul, Matan Angrest, Gali şi Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran şi Guy Gilboa-Dallal, potrivit presei israeliene. Alţi 13 ostatici în viaţă au fost predaţi luni Crucii Roşii, în sudul Fâşiei Gaza şi urmau să fie preluaţi de armata israeliană, potrivit radioteleviziunii israeliene, relatează AFP. Preşedintele american Donald Trump declară luni presei, la Tel Aviv, înainte să susţină un discurs în Parlamentul israelian (Knesset), că ”Hamasul se va dezarma” şi reiterează că războiul s-a terminat, relatează AFP şi The Associated Press.

”Şapte ostatici au fost transferaţi (aramatei israeliene) şi se află în drum către forţele tshalului în Fâşia Gaza”, a anunţat armata israeliană.

Este vorba despre primii şapte ostatici eliberaţi în cadrul unui acord încheiat de Hamas cu Israelul.

Nicio informaţie nu a fost comunicată imediat despre starea sănătăţii ostaticilor eliberaţi.

Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Ezzedin al-Qassam, şi-a luat angajamentul să respecte armistiţiul calendatul, atât timp cât Israelul le respectă.

Vehicule ale Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) au sosit luni dimineaţa către un punct convenit, în nordul Fâşiei Gaza, pentru a prelua ostaticii eliberaţi, potrivit presei israeliene.

CICR a anunţat că a lansat o ”operaţiune în mai multe faze” în vederea eliberării ostaticilor deţinuţi în Fâşia Gaza, în schimbul unor deţinuţi plaestinieni încarceraţi în Israel.

”Crucea Roşie se află în drum către un punct de întâlnirre, în nordul Fâşiei Gaza, unde mai mulţi ostatici îi vor fi predaţi”, a anunţat anterior, într-un scurt comunicat armata israeliană.

Armata israeliană a anunţat că este ”pregătită să preia şi alţi ostatici care urmează să fie predaţi Crucii Roşii ulterior”.