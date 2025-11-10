UPDATE – Nicolas Sarkozy ar putea fi eliberat luni din închisoare

UPDATE – Curtea de Apel din Paris a ordonat luni eliberarea și plasarea sub control judiciar a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare de douăzeci de zile în urma condamnării sale în cazul finanțării libiene a campaniei sale prezidențiale din 2007, transmite France Presse.

În cursul examinării cererii sale, luni dimineață, parchetul a solicitat eliberarea fostului președinte sub control judiciar, acesta prezentându-se prin videoconferință de la închisoarea Sante din Paris.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost încarcerat la 21 octombrie după ce a fost condamnat la o pedeapsă de cinci ani de închisoare în cazul finanțării libiene a campaniei sale prezidențiale din 2007.

Potrivit Le Figaro, și parchetul a solicitat la audierea de luni dimineață eliberarea sub supraveghere judiciară a fostului președinte.

Depusă de avocații săi la câteva minute după ce a fost reținut la închisoarea La Santé din Paris, pe 21 octombrie, această cerere va fi examinată luni dimineață. Fostul șef de stat urmează să se prezinte prin videoconferință. Audierea ar trebui să dureze aproximativ două ore.

Decizia privind cererea de eliberare a lui Nicolas Sarkozy ar putea fi pronunțată luni la ora 13:30 (ora locală).

Închisoarea este „foarte grea” și „epuizanta”, spune Nicolas Sarkozy

Foarte grav, fostul președinte s-a adresat instanței la sfârșitul audierii sale: „„Știu că nu este locul să pledez pe fond dosarul meu. Dar niciodată nu am avut ideea sau intenția nebună de a cere bani domnului Kadhafi. Și niciodată nu voi recunoaște un lucru pe care nu l-am făcut. Am răspuns întotdeauna la toate convocările justiției. Nu îmi imaginam că voi ajunge la 70 de ani și voi cunoaște închisoarea. Este o încercare impusă. Este dur, este foarte dur. Lasă urme la orice deținut pentru că este epuizant. Sunt conștient de gravitatea faptelor care mi se reproșează, dar nu trei săptămâni la Santé mă vor face să-mi schimb atitudinea. Sunt francez, domnule președinte, familia mea este în Franța. Și voi respecta toate obligațiile care mi se vor impune. Vreau să aduc un omagiu personalului penitenciar care a dat dovadă de o umanitate excepțională și care a făcut acest coșmar suportabil”.

La curtea de apel, se așteaptă o decizie pronunțată luni după-amiază. Dacă obține câștig de cauză, Nicolas Sarkozy ar putea fi eliberat imediat.