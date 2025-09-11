Parlamentul European: Și stânga radicală anunță depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene

După extrema dreaptă, și stânga radicală a anunțat joi în Parlamentul European depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, moțiune lipsită practic de șanse de succes, relatează AFP.

Co-lidera grupului Stângii, Manon Aubry, a indicat că a strâns numărul necesar de semnături (72) pentru a depune această moțiune, care ar putea fi dezbătută în câteva săptămâni la Strasbourg.

Pentru a justifica inițiativa, Manon Aubry a acuzat Uniunea Europeană de ‘complicitate’ la ‘genocidul’ din Gaza, reproșându-i că ‘închide ochii’ la situația din Orientul Mijlociu.

Miercuri, Ursula von der Leyen a ridicat tonul la adresa guvernului israelian, propunând sancțiuni împotriva miniștrilor ‘extremiști’ și o ‘suspendare parțială a Acordului de asociere UE-Israel’ privind comerțul, amintește AFP.

Dar Manon Aubry consideră acestea drept ‘jumătăți de măsură’ care vin prea târziu. Totodată, ele vor fi foarte greu de adoptat de statele membre, profund divizate pe această temă.

Eurodeputata franceză denunță în plus acordul de liber schimb cu țările Mercosur din America Latină și ‘consecințele sale teribile’ pentru mediu.

Moțiunea de cenzură a stângii – la fel ca a extremei drepte, fiind însă două inițiative separate – este totuși sortită eșecului, deoarece dreapta, centriștii și social-democrații nu au nicio intenție să o răstoarne pe Ursula von der Leyen. În același timp, nici grupul lui Manon Aubry nu intenționează să voteze în favoarea moțiunii de cenzură depuse de Patrioții lui Jordan Bardella, acuzați de ‘obsesii rasiste’.

La începutul lunii iulie, Parlamentul European a respins cu o marjă largă o moțiune de cenzură a extremei drepte care o viza pe președinta Comisiei Europene.

Deși provenind din dreapta (PPE), Ursula von der Leyen nu a scăpat de criticile aliaților săi centriști și social-democrați cu privire la metodele sale. Aceștia îi reproșează mai ales managementul autoritar și acuză PPE că susține ambiguitatea în relație cu extrema dreaptă pentru a putea contesta mai bine îndeosebi legislația cu privire la mediu.

Dezbaterile moțiunilor de cenzură vor oferi o oportunitate de a evalua erodarea așa-numitei majorități ‘pro-europene’, pe care Ursula von der Leyen a încercat să o liniștească miercuri, în discursul dedicat priorităților sale politice pentru următoarele 12 luni, menționează AFP.