Peru: Cel puțin 14 morți într-un accident rutier

Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și patru au fost rănite într-un accident rutier care a avut loc miercuri seara în sudul Peru, după ciocnirea unui microbuz cu un camion, a anunțat joi poliția, notează AFP.



‘În total, 14 persoane au murit și patru au fost rănite’, a raportat într-un comunicat poliția din Moquegua, regiunea în care s-a produs accidentul.

Printre decedați se numără trei bolivieni.

Răniții au fost transportați la spitalul regional din Moquegua.

Potrivit presei locale, microbuzul transporta membri ai unei formații care călătorea spre Candarave, în regiunea Tacna, la granița cu Chile, unde urma să aibă loc un spectacol în onoarea Fecioarei din Las Mercedes.

Autoritățile nu au precizat deocamdată cauza accidentului.

Viteza excesivă, starea proastă a drumurilor, semnalizarea defectuoasă și lipsa de control din partea autorităților se numără printre principalele cauze ale accidentelor rutiere din Peru. În 2024, poliția a înregistrat 3.173 de decese rutiere în țara cu 34 de milioane de locuitori.