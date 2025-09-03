Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aşteptat la Casa Albă pentru discuţii cu Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump îl va primi miercuri la Casa Albă pe preşedintele polonez Karol Nawrocki, după ce l-a susţinut pe naţionalistul conservator în alegerile prezidenţiale din Polonia, întâlnirea lor urmând să se concentreze probabil pe războiul Rusiei în Ucraina şi pe securitatea energetică, scrie Reuters.

Este prima călătorie în străinătate a lui Nawrocki de la preluarea mandatului, acum patru săptămâni, remarcă dpa.

Trump a lansat invitaţia la câteva zile după ce Nawrocki a fost învestit la începutul lunii august şi apoi a intervenit pentru a fi sigur că preşedintele polonez participă la o convorbire telefonică importantă despre Ucraina cu liderii europeni în locul rivalului său, prim-ministrul polonez Donald Tusk, un centrist.

Preşedintele american l-a găzduit pe Nawrocki la Casa Albă în luna mai, susţinându-l într-un moment crucial al alegerilor poloneze. O lună mai târziu, Nawrocki îl învingea pe candidatul partidului centrist şi proeuropean al lui Tusk.

Discuţiile de miercuri se aşteaptă să se concentreze pe negocierile blocate pentru încheierea războiului şi pe preocupările Poloniei legate de securitate, în contextul semnalelor că Trump este tot mai frustrat faţă de preşedintele rus Vladimir Putin pentru că nu a reuşit să avanseze în direcţia încheierii războiului.

Marţi, Trump a declarat că este ‘foarte dezamăgit’ de Putin, adăugând că administraţia sa plănuieşte unele acţiuni pentru a reduce numărul morţilor din acest război.

El îl va întâmpina pe Nawrocki la Casa Albă la ora 11:00 EDT (15:00 GMT), cei doi lideri urmând să se întâlnească mai întâi în Biroul Oval, înainte de un prânz privat, a anunţat Casa Albă. Polonia, ţară membră a NATO, se învecinează atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina, devastată de război.

Charles Kupchan, cercetător senior la Consiliul pentru Relaţii Externe, a declarat că Nawrocki îl va îndemna pe Trump să se opună ferm lui Putin şi să se abţină de la reducerea trupelor americane din Polonia.

“Din partea poloneză, este clar care va fi mesajul, şi anume: ‘Nu vă lăsaţi păcăliţi de Putin, înfruntaţi-l şi avem nevoie de o poziţie transatlantică unită dacă vrem să obţinem încheierea războiului de la Rusia”, a declarat Kupchan.

De asemenea, este de aşteptat ca Nawrocki să insiste pentru un angajament sporit al SUA faţă de securitatea Poloniei şi pentru mai multe trupe, dar acest lucru ar putea fi dificil de realizat într-un moment în care revizuirea structurii forţelor armatei americane ar putea duce la o recomandare privind mai puţine trupe în Europa, a adăugat el.

Prezenţa militară americană pe flancul estic al NATO, inclusiv în Polonia, rămâne una dintre problemele-cheie pentru Varşovia, care caută să obţină asigurări privind continuarea sprijinului.

“Succesul relaţiei sale speciale (a lui Nawrocki) cu mişcarea MAGA şi cu preşedintele Trump ar fi dacă Statele Unite şi-ar spori prezenţa în Polonia”, a declarat marţi jurnaliştilor ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski.

Trump a sprijinit mult timp Polonia, lăudând conducerea acesteia pentru creşterea cheltuielilor militare şi recunoscând poziţia sa geografică într-o ‘vecinătate dificilă’.

Însă experţii avertizează că Trump va căuta să facă în aşa fel încât Varşovia să cumpere şi mai multe arme americane pentru uz propriu şi pentru a le trimite în Ucraina.

Polonia este un mare cumpărător de arme americane, cum ar fi tancurile M1A2 Abrams, avioanele de vânătoare F-35, elicopterele AH-64 Apache, rachetele Javelin şi lansatoarele de rachete HIMARS. În iunie, Washingtonul a declarat că va acorda Poloniei o garanţie de împrumut de 4 miliarde de dolari pentru a cumpăra mai mult.

“Trump este, în general vorbind, mult mai tranzacţional decât ideologic, chiar dacă va arăta o oarecare afinitate pentru politica unui preşedinte polonez de dreapta”, a spus Kupchan.

Creşterea achiziţiilor de arme şi potenţialele asocieri în participaţiune pentru extinderea bazei industriale de apărare a Ucrainei au oferit ‘un punct ideal’, a adăugat el.

Întâlnirea oferă, de asemenea, o ocazie pentru SUA de a-şi reînnoi implicarea în Iniţiativa celor Trei Mări (3SI), lansată în 2015 pentru a stimula infrastructura energetică, de transport şi digitală între Marea Baltică, Marea Neagră şi Marea Adriatică.

Trump a participat la al doilea summit al acesteia la Varşovia în 2017.

Fostul ambasador al SUA în Polonia, Paul Jones, a declarat într-un eseu publicat de Fondul Marshall săptămâna aceasta că participarea SUA la 3SI ar putea duce la mai multe vânzări de energie şi tehnologie ale SUA în regiune, un obiectiv al politicii ‘America First’ (America pe primul loc – n.r.) a lui Trump.

Un parteneriat puternic între SUA şi ţările 3SI este, de asemenea, probabil să limiteze influenţa Chinei în regiune, a spus el.

Nawrocki, un conservator de dreapta şi adversar politic al prim-ministrului polonez pro-european Donald Tusk, este un admirator declarat al lui Trump. Istoricul în vârstă de 42 de ani este oficial independent, dar are legături strânse cu Partidul Legii şi Dreptăţii (PiS), naţionalist, din Polonia.

Polonia este unul dintre cei mai fideli aliaţi politici şi militari ai Ucrainei în apărarea acesteia împotriva invaziei la scară largă a Rusiei. De asemenea, Polonia a primit aproximativ 989.000 de refugiaţi ucraineni. Cu toate acestea, Nawrocki s-a remarcat recent prin propaganda antiucraineană, inclusiv prin aceea că s-a opus prin veto unei legi care prevede extinderea plăţilor în ceea ce priveşte alocaţiile pentru copii în cazul refugiaţilor care fug din calea războiului. Preşedintele polonez consideră că astfel de beneficii ar trebui plătite doar refugiaţilor care au un loc de muncă în Polonia.

Prin vetoul său împotriva legii, Nawrocki a blocat, de asemenea, finanţarea poloneză pentru utilizarea de către Ucraina a serviciului Starlink, care foloseşte sateliţi pentru a oferi acces la internet în locuri îndepărtate unde semnalul de telefonie mobilă nu este disponibil.