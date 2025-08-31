Putin a ajuns în orașul Tianjin din China pentru un summit regional de securitate

Președintele rus Vladimir Putin a sosit duminică în orașul portuar Tianjin din nordul Chinei, conform presei de stat chineze și ruse, pentru un summit regional de securitate despre care Beijingul speră că poate contracara influența occidentală în afacerile globale, relatează Reuters.



Pentru această vizită rară de patru zile în China, vecin și cel mai mare partener comercial al Rusiei, Putin a fost întâmpinat cu covorul roșu, fiind primit pe pistă de înalți oficiali ai orașului, conform unei transmisiuni în direct a evenimentului de către agenția rusă TASS.

Legăturile dintre China și Rusia sunt ‘la cele mai bune niveluri din istorie’, devenind ‘cele mai stabile, mature și semnificative din punct de vedere strategic dintre țările majore’, a precizat postul de televiziune de stat chinez CCTV în relatarea sa despre sosire.

Președintele chinez Xi Jinping va găzdui aproximativ 20 de lideri mondiali la Tianjin, inclusiv prim-ministrul indian Narendra Modi, la summitul de două zile al Organizației de Cooperare de la Shanghai, cea mai mare reuniune de la înființarea grupului în 2001 între șase națiuni eurasiatice.

Acest bloc axat pe securitate s-a extins în ultimii ani la 10 membri permanenți și 16 țări cu statut de participanți dialog și observatori. Mandatul său s-a extins de la securitate și combaterea terorismului la cooperare economică și militară.

Se așteaptă ca Xi Jinping să folosească summitul pentru a sugera cum ar arăta o ordine internațională post-americană, oferind în același timp un impuls diplomatic de mare anvergură Rusiei, afectată de sancțiuni din cauza invaziei din Ucraina.

Cu o zi înainte de vizita sa, Putin a criticat sancțiunile occidentale într-un interviu scris acordat agenției oficiale de știri chineze Xinhua, declarând că Moscova și Beijingul se opun împreună sancțiunilor ‘discriminatorii’ în comerțul global.

Economia Rusiei este în pragul recesiunii, afectată de restricțiile comerciale și de costul războiului.

Lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est vor participa la summit, în cadrul a ceea ce China își propune să prezinte ca o demonstrație puternică de unitate în rândul ‘Sudului Global’, care se referă la țările în curs de dezvoltare și cu venituri mici, în mare parte din emisfera sudică.