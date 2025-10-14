Trump confirmă că îl va primi pe Zelenski vineri la Casa Albă

Președintele american Donald Trump a confirmat luni că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere, relatează marți AFP.



Președintele american a răspuns ‘cred, da’ la întrebarea unui jurnalist dacă îl va primi pe președintele ucrainean vineri la Casa Albă. Trump a făcut această declarație la bordul avionului său aflat în drum spre Washington, după vizita sa în Israel și Egipt privind viitorul Fâșiei Gaza.

‘Mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington săptămâna aceasta’, a declarat președintele ucrainean luni, într-o conferință de presă la Kiev, alături de șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

‘Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun președintelui’, a adăugat el, precizând că va avea și ‘alte întâlniri’ cu oficiali americani.

El a menționat în special întâlniri în Statele Unite cu reprezentanți ai ‘companiilor militare’ și cu membri ai Congresului SUA.

‘Subiectul principal va fi apărarea aeriană, dar voi avea și întâlniri cu companii din sectorul energetic’, a continuat el.

În ultimele zile, Ucraina a fost ținta unor noi valuri de bombardamente rusești asupra infrastructurii sale energetice, care amenință să priveze mulți ucraineni de electricitate și căldură pe măsură ce se apropie iarna.

O delegație de importanți oficiali ucraineni, între care premierul Iulia Sviridenko, șeful administrației prezidențiale, Andrii Iermak, și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, se află deja în drum spre Statele Unite, a declarat Zelenski luni seara pe platforma X.

‘Sunt recunoscător președintelui Trump pentru dialogul nostru și pentru sprijinul său’, a adăugat el în mesaj.