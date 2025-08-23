Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei

Donald Trump avertizează Rusia cu sancțiuni dacă nu apar progrese în direcția unei soluții pașnice în Ucraina, în timp ce Kremlinul anunță că nu există planuri pentru o întâlnire Putin–Zelenski.

Preşedintele SUA Donald Trump a reînnoit ameninţarea de a impune sancţiuni Rusiei dacă nu există progrese către o soluţionare paşnică a conflictului din Ucraina, în timp ce Moscova a spus că „nu este planificată nicio întâlnire” între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, relatează The Guardian.

„Voi lua o decizie cu privire la ce facem şi va fi o decizie foarte importantă, şi anume dacă vor fi sancţiuni majore sau tarife enorme sau ambele, sau nu facem nimic şi spunem că ”Este lupta voastră”, a declarat Trump, arătând o aparentă frustrare faţă de Moscova la o săptămână după întâlnirea sa cu Putin în Alaska.

Preşedintele american a spus că este nemulţumit de un atac rusesc asupra unei fabrici americane din Ucraina săptămâna aceasta, care a provocat un incendiu şi a rănit o parte dintre angajaţi. Preşedintele ucrainean a declarat vineri că Rusia face tot ce poate pentru a împiedica o întâlnire între el şi Putin.

Trump afirmase că a început pregătirile pentru o întâlnire Putin–Zelenski după un apel telefonic cu liderul rus de luni, care a urmat reuniunii lor din Alaska, în timp ce Zelenski a cerut în repetate rânduri ca Putin să se întâlnească cu el, spunând că aceasta este singura cale de a negocia încheierea războiului, potrivit News.ro.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat pentru NBC că nu există nicio întâlnire planificată, dar că Putin este „gata să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi pregătită pentru un summit. Şi această agendă nu este deloc pregătită.”

Declaraţia, care reia retorica Moscovei despre faptul că o întâlnire a liderilor este imposibilă fără îndeplinirea unor condiţii, a fost un eşec pentru Trump, care petrecuse săptămâna declarând că a obţinut un progres diplomatic în încercarea sa de a apropia Moscova şi Kievul de pace.

Chiar şi în timp ce şi-a exprimat frustrarea faţă de lipsa progresului în privinţa unui potenţial acord de pace, Trump le-a arătat reporterilor de la Casa Albă o fotografie de la întâlnirea sa cu Putin pe covorul roşu din Alaska şi a spus că Putin doreşte să participe la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, din SUA.

„Am să-i semnez această fotografie. Dar mi s-a trimis una şi m-am gândit că aţi vrea să o vedeţi, este un om pe nume Vladimir Putin, care cred că va veni, în funcţie de ce se va întâmpla. S-ar putea să vină, s-ar putea să nu vină, depinde de ce se va întâmpla”, a spus Trump.

Comentariile sale nu au abordat faptul că Rusia a fost interzisă de la competiţiile internaţionale, precum Cupa Mondială, după invadarea Ucrainei din 2022 şi nu a participat la calificările pentru turneul din 2026, care va fi găzduit de SUA, Canada şi Mexic.

În timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară vineri, Putin a spus că există „luminiţa de la capătul tunelului” pentru o restabilire a relaţiilor SUA–Rusia.

„Am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă şi sinceră în Alaska”, a declarat Putin, adăugând că „următorii paşi depind acum de conducerea Statelor Unite”, dar că are încredere în ”calităţile de lider ale actualului preşedinte”.

Declaraţiile sale au semnalat optimismul Rusiei că poate repara relaţiile cu SUA şi încheia afaceri, în pofida lipsei de progres clar în privinţa încheierii conflictului din Ucraina.