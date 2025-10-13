Acordul pentru Gaza a fost semnat în prezenţa liderilor mondiali

Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, preşedintele american le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor, relatează Reuters.

UPDATE – Gaza trebuie să fie „demilitarizată”, spune Trump

Trump a vorbit despre noua forţă de poliţie care ar putea fi creată în Gaza.

„Am convenit, de asemenea, că reconstrucţia Gazei necesită ca aceasta să fie demilitarizată şi că o forţă de poliţie civilă nouă şi onestă trebuie să fie lăsată să creeze condiţii sigure pentru oamenii din Gaza”, a spus el.

UPDATE – Trump a jucat rolul de gazdă şi maestru de ceremonii

Trump s-a abăut oarecum de la discursul pregătit în prealabil şi şi-a asumat un rol de maestru de ceremonii al evenimentului, numindu-i pe lideri pe nume şi mulţumindu-le.

El a indicat diferiţi lideri mondiali şi oficiali americani prezenţi în sală şi, în cazul Emiratelor Arabe Unite şi al Arabiei Saudite, a precizat clar că aceştia nu erau deloc prezenţi.

„Wow, nu mă aşteptam la asta”, a spus el, după ce premierul Pakiastanului a anunţat că îl va nominaliza din nou pentru Premiul Nobel pentru Pace.

El i-a spus prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, că e „frumoasă” şi i-a spus prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban: „Ştiu că mulţi oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează. Eşti fantastic”.

UPDATE – Prim-ministrul pakistanez Sharif pledează pentru acordarea Premiului Nobel lui Trump

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif şi-a dedicat cea mai mare parte a discursului său laudelor aduse lui Trump, spunând că îl va nominaliza din nou pe preşedintele american pentru Premiul Nobel pentru Pace.

„Pakistanul l-a nominalizat pe preşedintele Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuţiile sale remarcabile şi extraordinare la oprirea războiului dintre India şi Pakistan şi la obţinerea unui armistiţiu”, a reamintit el.

UPDATE – Reconstrucţia este „cea mai uşoară parte”, spune Trump

„Acum începe reconstrucţia”, spune Trump despre următorii paşi în Gaza.

„Reconstrucţia va fi probabil cea mai uşoară parte. Cred că am făcut deja cea mai grea parte, pentru că restul se leagă. Ştim cu toţii cum să reconstruim şi ştim cum să construim mai bine decât oricine altcineva în lume”, a afirmat fostul magnat imobiliar.

Potrivit estimărilor Naţiunilor Unite şi ale altor organizaţii, vor fi necesare investiţii de zeci de miliarde de dolari pentru reconstrucţia infrastructurii şi a locuinţelor din Gaza.

UPDATE – Preşedintele Egiptului pledează pentru soluţia cu două state şi îi acordă lui Trump cea mai înaltă distincţie a ţării.

La rândul său, preşedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a mulţumit Turciei, Qatarului şi Statelor Unite şi a vorbit despre o nouă eră în Orientul Mijlociu. El a subliniat, de asemenea, speranţele sale pentru o soluţie cu două state, bazată pe recunoaşterea statalităţii palestiniene. „Reiterez sprijinul şi aspiraţia noastră pentru executarea acestui plan, creând orizontul politic esenţial pentru punerea în aplicare a soluţiei celor două state”, a spus Sissi. Vorbind despre poporul palestinian, el a spus: „Şi ei au dreptul la autodeterminare şi să aspire la un viitor în care războiul nu planează asupra lor, deţin dreptul de a se bucura de libertate şi de a trăi în statul lor independent, un stat care trăieşte alături de Israel în pace, securitate şi recunoaştere reciprocă”.

Preşedintele Egiptului a anunţat că îi va acorda lui Donald Trump „Ordinul Nilului”, cea mai înaltă distincţie de stat egipteană.

Trump a comentat premiul în discursul său câteva minute mai târziu, spunând: „Sunt profund onorat să primesc de la dvs. cea mai înaltă distincţie de stat a Egiptului. Onoarea Ordinului Nilului. Nilul este atât de frumos, atât de magnific. Este un titlu atât de frumos”.

UPDATE – Trump a semnat acordul pentru Gaza încheiat săptămâna trecută şi i-a felicitat pe liderii mondiali pentru ajutorul acordat în finalizarea acestuia.

La începutul summitului de la Sharm el-Sheikh, preşedintele SUA a semnat acordul pentru încetarea focului şi eliberarea ostaticilor din Gaza, încheiat săptămâna trecută, în timp ce zeci de lideri mondiali au stat în spatele său.

„Ei doreau să rezolve problema din Gaza. Doreau să rezolve întreaga problemă. Se ajunsese la un punct în care situaţia era pur şi simplu nebunească”, a spus Trump referindu-se la liderii din spatele său. „Vorbeau mereu despre începerea celui de-al Treilea Război Mondial în Orientul Mijlociu, iar acest lucru nu se va mai întâmpla”, a adaugat el.

„Aceasta este ziua pentru care oamenii din întreaga regiune şi din întreaga lume au muncit, s-au străduit, au sperat şi s-au rugat. Ei au făcut lucruri în ultima lună care cred că erau cu adevărat de neconceput. Nimeni nu credea că acest lucru se poate întâmpla”, a spus Trump.

„Civilii se întorc la casele lor. Ostaticii se reunesc. Adică, este minunat. Mă uit în culise, la nivelul de dragoste şi durere. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”, a mărturisit Trump.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Întrebat de reporteri când vor începe discuţiile privind faza a doua a acordului privind Gaza, Trump răspunde că aceste discuţii au început deja.

Ajuns la locul desfăşurării summitului, el a avut mai întâi o întâlnire cu gazda, preşedintele Abdel-Fattah el-Sissi, pe care l-a lăudat pentru rolul avut în negocieri.

Trump l-a laudat pe preşedintele egiptean Sissi ca fiind un „lider puternic”, afirmând că Egiptul nu are criminalitate deoarece „ei nu se joacă”. De asemenea, el l-a lăudat pe Sissi pentru că a adus o lungă listă de participanţi la summit şi pentru că a convins Hamas să accepte propunerea sa de încetare a focului în Gaza.

Apoi, a ţinut să-i salute personal pe toţi liderii participanţi la Sharm el-Sheikh înainte de a-şi începe discursul în care a explicat ce anume vor semna: „Vom semna un document care va detalia o mulţime de reguli şi reglementări şi o mulţime de alte lucruri, şi este foarte cuprinzător”, le-a spus el.

Aproximativ 35 de lideri străini au sosit la Sharm el-Sheikh pentru o conferinţa pentru Gaza. Trump i-a întâmpinat stând în picioare în faţa un perete pe care scria cu litere mari „Pace 2025”. Unul câte unul, fiecare lider s-a apropiat de el, i-a strâns mâna şi a schimbat câteva cuvinte scurte în timp ce pozau pentru o fotografie. Printre liderii salutaţi de Trump s-a aflat şi preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas. După ce SUA nu i-au dat viză pentru a veni la Adunarea General a ONU luna trecută, aceasta este prima întâlnire şi conversaţie cu Trump pe care liderul palestinian o are după revenirea acestuia la Casa Albă.

Se remarcă însă absenţa prim-ministrului Benjamin Netanyahu, care s-a retras în ultimul moment, invocând sărbătoarea Simhat Torah, care începe luni seară. Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan ar fi ameninţat însă că va boicota conferinţa împreună cu alţi lideri musulmani, dacă Netanyahu ar fi participat.