Adrian Năstase și Viorica alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping

Foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial.

Cei doi apar în fotografiile de grup publicate de agențiile foto internaționale, alături de președintele Chinei, Xi Jinping, al Rusiei, Vladimir Putin și al Coreei de Nord, Kim Jong-un.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a explicat Adrian Năstase pe blogul său, marți, 2 septembrie.

China a celebrat 80 de ani de la victoria asupra Japoniei și încheierea celui de-al Doilea Război Mondial printr-o paradă militară impresionantă. Evenimentul a avut loc în Piața Tiananmen din Beijing și a fost prima dată când Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un au stat împreună. Parada a fost și o ocazie pentru China pentru a-și etala arsenalul de luptă, o demonstrație de forță pentru Occident.

Parada, care a durat 70 de minute, a inclus demonstrații aeriene, defilări ale trupelor și prezentarea celor mai noi arme din arsenalul Chinei: rachete hipersonice, drone de ultimă generație și tancuri modernizate. Momentul a fost văzut ca un prilej pentru Beijing de a-și reafirma statutul militar și geopolitic într-un context internațional tensionat.

Singurul lider din UE care a participat la parada organizată de Xi Jinping la Beijing a fost premierul slovac Robert Fico. În capitala Chinei a mai fost prezent și președintele Serbiei, Alexander Vucic.