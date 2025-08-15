Alaska 2025. Începe o nouă eră. Prima strângere de mână Trump-Putin (VIDEO)

Lumea întreagă este cu ochii pe Alaska, iar orașul Anchorage, a devenit cel mai fierbinte loc de pe glob. Acolo are loc întrevederea crucială dintre Donald Trump și Vladimir Putin, ce poate decide soarta războiului din Ucraina. Inițial anunțată ca o întâlnire 1 la 1, prima dintre cei doi lideri de la începutul acestui conflict sângeros, se pare că întâlnirea nu va mai fi doar între patru ochi.

ACTUALIZARE Trump și Putin au ajuns la locul summitului în jurul orei 22.30, ora României. Au fost transmise primele imagini video cu cei doi președinți, de la locul convorbirii oficiale.

reședintele Vladimir Putin s-a alăturat președintelui Donald Trump în limuzina prezidențială și au plecat împreună spre locul summitului. Gestul este unul neobișnuit. Când Trump a dorit ca dictatorul nord-coreean Kim Jong Un să-l însoțească în mașină în timpul întâlnirii lor din Singapore din 2018, consilierii l-au convins să renunțe la idee, amintește CNN.

ACTUALIZARE În timp ce președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit pe pista din Alaska, deasupra lor a avut loc un survol al avioanelor militare americane, inclusiv avioane de vânătoare și ceea ce părea a fi un bombardier invizibil B-2.

ACTUALIZARE „Ați subestimat Ucraina, domnule Putin!” și „Domnule Putin, veți înceta să ucideți civili?” – i-au strigat jurnalișii lui Vladimir Putin.

ACTUALIZARE Președintele american Donald Trump l-a întâmpinat pe președintele rus Vladimir Putin la baza militară comună Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska. Cei doi președinți și-au strâns mâinile.

ACTUALIZARE Donald Trump și Vladimir Putin coboară în același timp din avioanele lor, la ora 22.

ACTUALIZARE Avionul cu președintele Vladimir Putin a aterizat pe pista bazei aeriene Elmendorf, la ora 21.55, ora României.

ACTUALIZARE Donald Trump nu a coborât din avionul prezidențial, se pare că așteaptă aterizarea avionului președintelui rus, Vladimir Putin.

ACTUALZIARE Trump nu se mai întâlnește singur cu Putin. Se pare că va fi o întâlnire 3 la 3, iar din delegația americană vor face parte și secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special al SUA Steve Witkoff.

ACTUALIZARE Avionul lui Donald Trump, Air Force One, a aterizat pe pista bazei aeriene Elmendorf, din Alaska, în jurul orei 21.20, ora României.

ACTUALIZARE Scena a fost pregătită pe pista bazei aeriene Elmendorf pentru sosirea președintelui american Donald Trump și a președintelui rus Vladimir Putin. Un covor roșu este așezat în formă de L pentru ca liderii să meargă pe el către o platformă pe care scrie „ALASKA 2025”.

De-a lungul covorului roșu sunt aliniate patru avioane de vânătoare F-22 Raptor. Printre atribuțiile escadrilelor de la Elmendorf se numără interceptarea aeronavelor rusești care pătrund în spațiul aerian american, notează CNN.