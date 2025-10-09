Armistițiu în Gaza: Israel și Hamas au ajuns la un acord

Israel și Hamas au ajuns la acord pentru încetarea focului în Gaza, la doi ani de la izbucnirea conflictului, a anuțat președintele SUA Donald Trump.

Acordul prevede eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza, dar şi a unor prizonieri palestinieni, precum și retragerea trupelor israeliene pe o linie convenită.

Surse apropiate dosarului au declarat pentru AFP că acordul privind prima fază a planului va fi semnat joi în Egipt.

”Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a planului nostru de pace„,a postat pe Truth Social Donald Trump.

„Toți ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită ca prim pas către o pace puternică, durabilă și eternă”, a mai scris Trump, mulțumind Qatarului, Egiptului și Turciei pentru rolul lor de mediatori.

Potrivit președintelui american, ostaticii vor fi probabil eliberați luni.

„O zi importantă pentru Israel”, a anunțat și premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Armata israeliană anunță că a început pregătirile pentru retragerea parțială a trupelor din Fâșia Gaza, ca parte a acordului de încetare a focului cu Hamas, scrie Times of Israel.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IDF, Avichay Adraee, „zona situată la nord de Valea Gaza este încă considerată zonă de luptă periculoasă”.

Acesta a transmis populației palestiniene: „Pentru siguranța voastră, evitați să reveniți în nord sau să vă apropiați de zonele în care Forțele de Apărare sunt concentrate și active.”

Hamas a confirmat că a ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului, afirmând că acordul include retragerea Israelului din enclavă și un schimb de ostatici-prizonieri.

„Afirmăm că sacrificiile poporului nostru nu vor fi în zadar și că vom rămâne fideli angajamentului nostru – de a nu abandona niciodată drepturile naționale ale poporului nostru până când nu vom obține libertatea, independența și autodeterminarea”, a declarat Hamas.

Autoritățile din Gaza afirmă că peste 67.000 de persoane au fost ucise și o mare parte din enclavă a fost distrusă de când Israelul a început răspunsul militar la atacul transfrontalier al Hamas din 7 octombrie 2023.

Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 au fost luate ostatici în Gaza, potrivit oficialilor israelieni, 20 dintre cei 48 de ostatici încă aflați în enclavă fiind considerați în viață.