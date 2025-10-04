Babis câștigă alegerile în Cehia și își consolidează legăturile cu Trump și Orban: un guvern pro-populist și anti-UE în viziune

Partidul ANO al miliardarului Andrej Babis a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, amplificând posibilitatea formării unui guvern care ar sprijini tabăra populistă și anti-imigrație din Europa și ar reduce sprijinul pentru Ucraina, potrivit Reuters.

Babis a anunțat, duminică, că ANO va încerca să formeze un guvern monocolor, dar va purta discuții și cu două partide mici, inclusiv cu extremiștii de la SPD, pentru a obține sprijin, întrucât nu va avea majoritatea absolută. De asemenea, el a respins acuzațiile conform cărora victoria sa ar face Cehia un partener mai puțin fiabil pentru Uniunea Europeană și NATO. „Vrem să salvăm Europa și suntem în mod clar pro-europeni și pro-NATO”, a afirmat Babis.

Cu aproape toate voturile numărate, ANO conducea cu 34,7%, iar Spolu ocupa locul al doilea cu 23,2%. Deși va trebui să negocieze pentru a-și asigura susținerea necesară în parlament, Babis a promis, în campania electorală, creșterea economică, majorarea salariilor și pensiilor, reducerea impozitelor și scutiri fiscale pentru studenți și familiile tinere, toate măsuri ce vor pune la încercare politica fiscală a țării.

Într-un context internațional, Babis a devenit cunoscut pentru apropierea sa față de liderul american Donald Trump, având un sprijin evident pentru politica acestuia, în special prin distribuirea de șepci cu inscripția „Strong Czechia” (Cehia puternică), inspirate de celebrul slogan MAGA. De asemenea, Babis este un aliat al premierului ungar Viktor Orban, cu care s-a asociat în Parlamentul European pentru a forma grupul „Patrioții pentru Europa”, un bloc politic ce se opune orientărilor actuale ale Uniunii Europene, inclusiv decarbonizării și politicilor pro-UE.

Deși s-a distanțat de apelurile SPD pentru un referendum privind ieșirea din UE și NATO, Babis a subliniat că va pune capăt „inițiativei cehe” de sprijin militar pentru Ucraina, refuzând să susțină în continuare achizițiile de muniție și sprijinul financiar al donatorilor occidentali pentru Kiev. ANO s-a abținut de la unele voturi în Parlamentul European care susțineau Ucraina, iar Babis a fost clar în poziția sa împotriva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Astfel, victoria ANO sugerează o schimbare semnificativă în politica Cehiei, cu o posibila apropiere de naționalismul european și o poziție mai sceptică față de sprijinul pentru Ucraina, dar și față de direcția generală a Uniunii Europene.