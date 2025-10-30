China cere SUA să respecte ”serios” interzicerea testelor nucleare, după ce Trump ordonă Pentagonului să testeze armament nuclear

China cere joi Statelor Unite să respecte ”serios” interzicerea internaţională a testelor nucleare, după ce preşedintele american Donald Trump a ordonat miercuri Departamentului Apărării, înainte să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping în Coreea de Sud, să testeze armament nuclear în Statele Unite, relatează AFP.

”China speră ca Statele Unite să respecte serios obligaţiile Tratatului interzicerii complete a testelor nucleare şi angajamentul de a interzice testele nucleare”, a declarat, într-o conferinţă de presă obişnuită, un purtător de cuvânt al Ministerului chunez de Externe, Guo Jiakun.