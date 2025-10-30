Acasa InternationalGeopolitica China cere SUA să respecte ”serios” interzicerea testelor nucleare, după ce Trump ordonă Pentagonului să testeze armament nuclear

China cere SUA să respecte ”serios” interzicerea testelor nucleare, după ce Trump ordonă Pentagonului să testeze armament nuclear

scris de C.S.
scris de C.S. 3 Afisari

China cere joi Statelor Unite să respecte ”serios” interzicerea internaţională a testelor nucleare, după ce preşedintele american Donald Trump a ordonat miercuri Departamentului Apărării, înainte să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping în Coreea de Sud, să testeze armament nuclear în Statele Unite, relatează AFP.

 

”China speră ca Statele Unite să respecte serios obligaţiile Tratatului interzicerii complete a testelor nucleare şi angajamentul de a interzice testele nucleare”, a declarat, într-o conferinţă de presă obişnuită, un purtător de cuvânt al Ministerului chunez de Externe, Guo Jiakun.

 
 

viewscnt

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult