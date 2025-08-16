Documente guvernamentale descoperite într-un hotel din Alaska dezvăluie noi detalii despre summitul Trump-Putin

Documente cu însemnele Departamentului de Stat al SUA, găsite vineri dimineață în centrul de afaceri al unui hotel din Alaska, au dezvăluit detalii potențial sensibile despre întâlnirile din 15 august dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir V. Putin la Anchorage.

Opt pagini , care par să fi fost produse de personal american și uitate accidental, au prezentat locațiile precise și orele întâlnirilor la summit, precum și numerele de telefon ale angajaților guvernului american.

Vineri, în jurul orei 9 dimineața, trei oaspeți ai Hotelului Captain Cook, un hotel de patru stele situat la 20 de minute de Baza Comună Elmendorf-Richardson din Anchorage, unde s-au întrunit lideri din SUA și Rusia , au găsit documentele lăsate în urmă într-una dintre imprimantele publice ale hotelului. NPR a analizat fotografiile documentelor făcute de unul dintre oaspeți, pe care NPR a fost de acord să nu-l identifice deoarece oaspetele a spus că se temea de represalii.

Casa Albă și Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la documente.

Prima pagină a dosarului tipărit dezvăluia succesiunea întâlnirilor pentru 15 august, inclusiv numele specifice ale încăperilor din interiorul bazei militare din Anchorage unde acestea urmau să aibă loc. De asemenea, dezvăluia că Trump intenționa să-i ofere lui Putin un cadou ceremonial.

„POTUS către președintele Putin”, se arată în document, „Statuie de birou cu vulturul pleșuv american”.

Paginile 2-5 enumerau numele și numerele de telefon a trei membri ai personalului american, precum și numele a 13 lideri de stat americani și ruși. Lista oferea pronunții fonetice pentru toți bărbații ruși așteptați la summit, inclusiv „domnul președinte POO-tihn”.

Paginile 6 și 7 din plic descriau cum va fi servit prânzul la summit și pentru cine. Un meniu inclus în documente indica faptul că prânzul urma să aibă loc „în onoarea excelenței sale Vladimir Putin”.

O schemă a locurilor arată că Putin și Trump ar fi trebuit să stea unul față în față în timpul prânzului. Trump ar fi fost flancat de șase oficiali: secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth și șefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles la dreapta sa, iar secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick și trimisul special pentru misiuni de pace Steve Witkoff la stânga sa. Putin ar fi fost așezat imediat lângă ministrul său de Externe, Serghei Lavrov, și consilierul său al președintelui pentru politică externă, Iuri Ușakov.