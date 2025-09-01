Kim Jong Un merge la Beijing cu trenul blindat de lux – vagon-restaurant cu vinuri franțuzești și homar

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a părăsit luni seara Phenianul, îndreptându-se spre Beijing la bordul celebrului său tren blindat ultra-luxos. El va participa miercuri la parada de „Ziua Victoriei”, organizată în Piața Tiananmen, prima de acest fel la care un lider nord-coreean este prezent din 1959.

Trenul său este faimos nu doar pentru blindajul greu, ci și pentru confortul opulent. Potrivit BBC, vagonul-restaurant servește vinuri franțuzești fine și homar proaspăt, alături de alte delicatese, iar convoiul cuprinde aproape 90 de vagoane, incluzând săli de conferință, camere oficiale și dormitoare. Din cauza greutății, viteza este redusă, astfel că drumul până în China poate dura până la 24 de ore.

La Beijing, Kim se va întâlni cu Xi Jinping și Vladimir Putin, alături de alți 26 de șefi de stat. Printre participanți se numără lideri din Iran, Cuba și Myanmar, în timp ce majoritatea liderilor occidentali lipsesc, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

Parada de 70 de minute va marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial și va prezenta cele mai noi arme chineze, de la avioane și tancuri, până la sisteme antidrone de ultimă generație.

Pentru Kim, aceasta este prima vizită în China din 2019, semn al consolidării relațiilor cu Beijingul și Moscova, în timp ce contactele sale cu liderii occidentali rămân practic inexistente.