Kremlinul anunţă că nu agreează propunerile europene în privinţa garanţiilor de securitate pentru Ucraina

Rusia are o opinie negativă despre propunerile europene în legătură cu garanţiile de securitate pentru Ucraina şi nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul vecinului său, a anunţat miercuri Kremlinul, informează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lăudat eforturile preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, calificându-le drept „foarte importante”, şi a declarat că Moscova speră ca acestea să continue.

Ca parte a unui potenţial acord de pace, aliaţii europeni ai Ucrainei lucrează la elaborarea unui set de garanţii pentru Ucraina care să o protejeze de un posibil atac viitor al Rusiei. Însă Peskov a afirmat că desfăşurarea de trupe europene în Ucraina ar însemna prezenţa NATO în această ţară, lucru pe care Rusia a încercat să îl împiedice încă de la început.

„De fapt, la început, avansarea infrastructurii militare a NATO şi infiltrarea acestei infrastructuri militare în Ucraina ar putea fi probabil numite printre cauzele principale ale situaţiei de conflict care a apărut”, a spus el. „Deci, avem o atitudine negativă faţă de aceste discuţii”, a punctat Peskov.

Toate părţile sunt de acord că garanţiile de securitate pentru Ucraina trebuie să facă parte din orice eventual acord de pace, dar nu sunt de acord în mod fundamental cu privire la forma pe care ar trebui să o ia acestea.

Rusia susţine că ar trebui să se numere printre garanţii securităţii Ucrainei şi doreşte să reia o propunere care a fost discutată între cele două părţi în 2022, în primele săptămâni ale războiului. Kievul respinge această propunere, afirmând că ar da Moscovei un drept de veto efectiv asupra oricărui sprijin militar extern pentru Ucraina.

Peskov a punctat că garanţiile de securitate sunt „unul dintre cele mai importante subiecte”, dar a repetat că Rusia nu consideră utilă discutarea lor în public. El a spus că summitul SUA-Rusia din această lună din Alaska, între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, a fost „foarte substanţial, constructiv şi util”.

Trump a declarat că Statele Unite nu vor trimite trupe în Ucraina ca parte a unor viitoare garanţii de securitate. Cu toate acestea, el a lăsat deschisă posibilitatea unei alte implicări militare a SUA, inclusiv cu sprijin aerian şi informaţional.

Peskov a declarat că negociatorii de pace ruşi şi ucraineni sunt în contact, dar nu poate da o dată pentru o următoare întâlnire. Cele două părţi au purtat ultima dată discuţii faţă în faţă la Istanbul, pe 23 iulie, într-o reuniune care a durat doar 40 de minute.