Ofensiva terestră israeliană în oraşul Gaza a început. Armata atacă oraşul cu avioane de luptă, artilerie, tancuri şi drone

Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.

UPDATE – Armata israeliană a lansat luni o ofensivă terestră pentru a ocupa oraşul Gaza, scrie Axios care citează oficiali israelieni.

Luni seara, ora locală, forţele aeriene israeliene au efectuat atacuri aeriene masive în oraşul Gaza. La scurt timp după aceea, tancurile israeliene au intrat în oraş, potrivit relatărilor presei palestiniene din Gaza.

Operaţiunea reprezintă o escaladare a războiului care durează de aproape doi ani şi se preconizează că va creşte numărul victimelor şi va agrava catastrofa umanitară din enclavă, notează Axios.

Şefii de securitate ai Israelului – şeful Statului Major al IDF, lt. gen. Eyal Zamir, şi şefii Mossad, Shin Bet şi serviciilor de informaţii militare – l-au sfătuit pe premierul Benjamin Netanyahu să nu lanseze operaţiunea. Ei au avertizat că aceasta ar putea pune în pericol viaţa ostaticilor israelieni încă deţinuţi în Gaza, ar duce la pierderi grele în rândul IDF şi nu ar reuşi să destrame Hamas, scrie Axios.

Ofensiva israeliană a început la câteva ore după ce secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu şi cu membri ai cabinetului său, în timp ce Rubio participa la o ceremonie a unui grup de colonişti într-un tunel sub satul palestinian Silwan din Ierusalimul de Est, la mică distanţă de Moscheea Al-Aqsa, potrivit Axios.

„Trebuie să ne amintim cu cine avem de-a face aici — şi anume cu un grup de oameni care şi-au dedicat viaţa violenţei şi barbariei”, a declarat Rubio într-o conferinţă de presă cu Netanyahu. „Şi când te confrunţi cu această realitate dură, oricât de mult ne-am dori să existe o cale paşnică, diplomatică, de a o încheia – şi vom continua să explorăm şi să ne dedicăm acestui lucru – trebuie să fim pregătiţi şi pentru posibilitatea ca acest lucru să nu se întâmple”, a spus Rubio.

Axios mai scrie, citând doi oficiali israelieni, că Rubio i-a spus lui Netanyahu că administraţia Trump susţine operaţiunea terestră, dar doreşte ca aceasta să fie implementată rapid şi să se încheie cât mai curând posibil. „Rubio nu a pus frână operaţiunii terestre”, a declarat un înalt oficial israelian.

Un oficial american a confirmat că administraţia Trump nu va opri Israelul şi îi permite să ia propriile decizii cu privire la războiul din Gaza. „Nu este războiul lui Trump, este războiul lui Bibi, şi el va fi responsabil pentru orice se va întâmpla în continuare”, a declarat oficialul american.

În timp ce tancurile israeliene intrau în oraşul Gaza, Trump a avertizat Hamas să nu le facă rău celor 20 de ostatici israelieni pe care îi ţine încă în captivitate. Trump s-a referit la un reportaj al postului public israelian KAN, potrivit căruia Hamas a mutat ostaticii la suprafaţă pentru a-i folosi ca scuturi umane împotriva ofensivei terestre a Israelului.

Forumul Familiilor Ostaticilor a emis o declaraţie în care avertizează că decizia lui Netanyahu de a lansa ofensiva terestră pune în pericol ostaticii. „A 710-a noapte în Gaza ar putea fi ultima noapte din viaţa ostaticilor care abia supravieţuiesc şi ultima noapte în care se mai pot localiza şi repatria cadavrele pentru o înmormântare adecvată. Prim-ministrul alege în mod conştient să-i sacrifice pe altarul considerentelor politice, ignorând complet poziţia şefului de stat major şi a autorităţilor de securitate”, au subliniat familiile.

UPDATE – Forumul Familiilor Ostaticilor israelieni afirmă că premierul a fugit din Ierusalim după ce familiile au organizat un protest nocturn faţă de operaţiunea din Gaza, relatează The Times of Israel.

Poliţia a închis strada Azza din Ierusalim, unde se află reşedinţa oficială a premierului Benjamin Netanyahu, după ce Forumul Familiilor Ostatice a anunţat că va organiza un protest nocturn faţă de începutul primei faze a operaţiunii IDF de preluare a controlului asupra oraşului Gaza.

Familiile ostaticilor se tem că operaţiunea îi va pune în pericol pe cei dragi.

Forumul a emis o declaraţie în care afirmă că Netanyahu a aflat despre „intenţia familiilor de a veni să manifesteze lângă casa sa din Ierusalim şi a fugit în câteva minute”.

Forumul reiterează apelul său către public de a se alătura protestului din Ierusalim.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Potrivit The Jerusalem Post, palestinienii spun că tancurile IDF au intrat în inima oraşului într-o desfăşurare care nu au mai fost văzută în nordul Gaza în ultimii doi ani.

După săptămâni de intensificare a loviturilor aeriene asupra oraşului Gaza, inclusiv doborârea unui număr din ce în ce mai mare de clădiri cu mai multe etaje, se pare că IDF a ajuns în sfârşit la punctul de cotitură pentru o invazie terestră la scară mai mare, scrie The Jerusalem Post.

Armata israeliană nu a anunţat deocamdată nimic, dar preşedintele Donald Trump a postat pe reţeaua sa Truth Social: „Tocmai am citit o ştire conform căreia Hamas a mutat ostaticii la suprafaţă pentru a-i folosi ca scuturi umane împotriva ofensivei terestre a Israelului. Sper că liderii Hamas ştiu în ce se bagă dacă fac aşa ceva. Aceasta este o atrocitate umană, aşa cum puţini oameni au mai văzut până acum. Nu lăsaţi să se întâmple asta sau, TOATE „PARIURILE” SUNT ANULATE. ELIBERAŢI TOŢI OSTATICII ACUM!” – a cerut autoritar preşedintele american.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a mulţumit lui Trump pentru „sprijinul său neclintit în lupta Israelului împotriva Hamas şi eliberarea tuturor ostaticilor noştri”.

Israelul şi-a anunţat deja încă de săptămânile trecute intenţia de a întreprinde o a doua ofensivă terestră în Gaza şi avertizase populaţia să plece spre sud. Luni dimineaţă, se estima că peste 300.000 de locuitori au fugit din oraşul Gaza spre sud, dar aproximativ 700.000 au rămas. IDF spera că, la fel ca în Rafah, majoritatea civililor din Gaza vor fugi odată ce forţele terestre israeliene vor începe să pătrundă în oraş.

O nouă invazie în oraşul Gaza a stârnit controverse la nivel global, dar şi în cadrul instituţiilor israeliene de apărare, majoritatea oficialilor din domeniul securităţii, inclusiv şeful de stat major al IDF, lt. gen. Eyal Zamir, opunându-se acestei mişcări. Cu toate acestea, Zamir nu a demisionat după ce a primit ordinul de a continua invazia de la prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Aparent, el crede că poate echilibra atacul şi impactul acestuia asupra ostaticilor israelieni, soldaţilor israelieni şi civililor palestinieni, scrie Jerusalem Post.

Netanyahu consideră că ofensiva asupra oraşului Gaza va aduce şi mai multe pierderi Hamas, pe lângă înfrângerile grele pe care gruparea le-a suferit în ultimii doi ani.

Sediul Forumului Familiilor Ostatici şi Dispăruţi a criticat dur decizia de a intensifica acţiunile militare în oraşul Gaza într-o declaraţie făcută luni seara târziu. „După 710 nopţi de captivitate în mâinile teroriştilor, această noapte ar putea fi ultima pentru ostaticii care abia supravieţuiesc şi ultima noastră şansă de a-i localiza şi a-i recupera pe cei decedaţi pentru a le oferi o înmormântare demnă”, se arată în declaraţie. „Prim-ministrul Netanyahu poartă responsabilitatea personală pentru soarta ostaticilor. Poporul israelian nu va ierta sacrificiul ostaticilor şi al soldaţilor. Semnele sunt clare”, spun familiile ostaticilor.

Declanşarea ofensivei armatei israeliene, dacă se confirmă oficial, intervine în condiţiile în care secretarul american de stat, Marco Rubio, s-a aflat luni în Israel şi s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu, urmând ca marţi să ajungă la Doha. În capitala Qatarului s-a desfăşurat luni un summit al liderilor arabi şi musulmani din regiune care au condamnat acţiunile Israelului de săptămâna trecută, când IDF a bombardat în Doha – ţară aliată SUA, care mediază negocierile pentru un armistiţiu în Gaza – o clădire în care se aflau negociatorii Hamas şi lideri din exil ai mişcării. Raidul israelian la Doha nu şi-a atins însă scopul.