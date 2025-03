Putin anunţă că ”susţine armistiţiul, cu câteva rezerve”. Reacţia lui Donald Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin anunţă joi, într-o conferinţă de presă comună cu omologul său belarus Aleksandr Lukaşenko, că ”susţine armistiţiul” pe o perioadă de 30 de zile propus de către Statele Unite în Războiul din Ucraina, dar ”cu câteva rezerve”, privind prezenţa trupelor ucrainene în regiunea rusă Kursk, relatează AFP.

”Suntem de acord cu propunerea de a opri luptele”, declară preşedintele rus.

Putin stated that he agrees to temporarily halt hostilities, but with conditions

„We proceed from the fact that this cessation must lead to a long-term peace and the elimination of the root cause of the crisis,” said Putin.

He also hinted that the 30-day ceasefire should not be… pic.twitter.com/pyxDZzyo94