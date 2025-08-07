Putin se întâlneşte cu Trump ”în zilele următoare”, anunţă Kremlinul

Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească ”în zilele următoare” cu omologul său american Donald Trump, după ce s-a întâlnit cu emisarul acestuia Steve Witkoff miercuri, anunţă joi Kremlinul, citat de agenţiile ruse de presă, relatează AFP.
Pregătirea acestei reuniuni a început, anunţă consilierul diplomatic al liderului de la Kremlin.
O întâlnire la nivel de lideri este o ”prioritate foarte clară” şi poate ”conduce la o pace cu adevărat durabilă”, declara cu câteva minute mai înainte preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Preşedintele ucrainean pledează de mai multe săptămâni în favoarea unei întâlniri cu omologii săi rus şi american.
Iuri Uşakov anunţă că Rusia nu a răspuns, pentru moment, ideii americane a unei întâlniri în trei între Volodimir Zelenski, Vladimir Putin şi Donald Trump.
Miercuri, preşedintele american Donald Trump s-a declarat ”deschis” să se întâlnească cu liderul de la Kremlin în săptămânile viitoare.
Agenţiile ruse de presă scriu însă că acest summit urmează să aibă loc ”în zilele următoare”.