Putin se întâlneşte cu Trump ”în zilele următoare”, anunţă Kremlinul

Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească ”în zilele următoare” cu omologul său american Donald Trump, după ce s-a întâlnit cu emisarul acestuia Steve Witkoff miercuri, anunţă joi Kremlinul, citat de agenţiile ruse de presă, relatează AFP.

”La propunerea părţii americane, s-a încheiat un acord în vederea organizării unei reuniuni bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare, adică o întâlnire între preşedintele Vladimir Putin şi Donald Trump”, anunţă Iuri Uşakov.

Iuri Uşakov nu precizează însă locul acestui summit.

Pregătirea acestei reuniuni a început, anunţă consilierul diplomatic al liderului de la Kremlin.

O întâlnire la nivel de lideri este o ”prioritate foarte clară” şi poate ”conduce la o pace cu adevărat durabilă”, declara cu câteva minute mai înainte preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean pledează de mai multe săptămâni în favoarea unei întâlniri cu omologii săi rus şi american.

Iuri Uşakov anunţă că Rusia nu a răspuns, pentru moment, ideii americane a unei întâlniri în trei între Volodimir Zelenski, Vladimir Putin şi Donald Trump.