Reacția lui Zelenski la planul de pace în 28 de puncte propus de SUA pentru Ucraina

Publicația americană Axios a obținut draftul complet al planului de pace în 28 de puncte elaborat de administrația președintelui Donald Trump, în baza căruia Ucraina ar trebui să renunțe la o parte din teritoriul său, să limiteze dimensiunea forțelor sale armate și să consacre în Constituție angajamentul de a nu adera niciodată la NATO. Planul conține și garanții de securitate.

Conform informațiilor publicate, partea americană face presiuni asupra Ucrainei pentru a încheia un acord în cadrul a ceea ce a fost descris drept un „calendar agresiv” .

Planul a fost elaborat de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, care s-a consultat în acest scop cu secretarul de stat Marco Rubio și ginerele lui Trump, Jared Kushner. Totodată, pe parcursul elaborării documentului Witkoff a avut consultări cu trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev.

Dmitriev a declarat pentru Axios că este optimist în privința planului de pace, întrucât, spre deosebire de eforturile anterioare, „simțim că poziția Rusiei este realmente ascultată” .

Witkoff și Kushner au avut ulterior discuții cu Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Planul a fost prezentat în scris președintelui Volodimir Zelenski de către secretarul armatei americane, Dan Driscoll. Președintele ucrainean a caracterizat documentul ca fiind viziunea SUA, mai degrabă decât un acord final, el comunicând că va oferi feedback pentru a-l face să aibă substanță din punctul de vedere al Ucrainei.

Documentul prevede schimbări substanțiale ale statutului geopolitic și integrității teritoriale a Ucrainei. Crimeea, împreună cu regiunile Donețk și Luhansk, ar urma să fie recunoscută de facto ca fiind rusească, inclusiv de către Statele Unite.

Situația din regiunile Herson și Zaporijia ar fi înghețată de-a lungul liniei de contact. Forțele armate ale Ucrainei ar fi obligate să se retragă din zonele regiunii Donețk pe care le controlează în prezent, unde ar fi creată o zonă tampon demilitarizată neutră.

Textul integral al planului SUA:

1. Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată.

2. Între Rusia, Ucraina și Europa va fi încheiat un acord cuprinzător de neagresiune. Toate disputele din ultimii 30 de ani vor fi considerate rezolvate.

3. Rusia nu va invada țările vecine, iar NATO nu se va extindă suplimentar.

4. Va avea loc un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și a stabili condițiile pentru dezescaladare, asigurând securitatea globală și extinzând oportunitățile de cooperare și dezvoltare economică viitoare.

5. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile.

6. Numărul de membri ai Forțelor Armate ale Ucrainei va fi limitat la 600.000.

7. Ucraina este de acord să consacre în Constituția sa faptul că nu va adera niciodată la NATO, iar NATO este de acord să includă în statutele sale o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi acceptată în Alianță în viitor.

8. NATO nu-și va staționa trupele pe teritoriul Ucrainei.

9. Avioane de vânătoare europene vor fi staționate în Polonia.

10. SUA garantează:

SUA vor primi compensații pentru garanțiile pe care le oferă;

Dacă Ucraina invadează Rusia, va pierde garanțiile;

Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar coordonat decisiv, toate sancțiunile globale vor fi reinstaurate, iar recunoașterea noilor teritorii și a celorlalte avantaje ale acestui acord vor fi revocate.

Dacă Ucraina vizează Moscova sau Sankt Petersburg cu o rachetă fără motiv, garanțiile de securitate vor fi considerate nule.

11. Ucraina este eligibilă pentru a adera la UE și va beneficia de acces preferențial pe termen scurt la piața europeană, în timp ce cererea sa este examinată.

12. Va exista un pachet global major pentru reconstrucția Ucrainei, care include (dar fără a se limita la):

– înființarea unui Fond de Dezvoltare pentru Ucraina pentru investiții în sectoare cu creștere rapidă, cum ar fi tehnologia, centrele de date și inteligența artificială

Cooperare SUA – Ucraina în restaurarea, dezvoltarea, modernizarea și operarea infrastructurii de gaze, inclusiv a conductelor și a instalațiilor de depozitare.

-eforturi comune pentru reconstrucția regiunilor afectate de război, pentru a reclădi și moderniza orașele și zonele rezidențiale.

Dezvoltarea infrastructurii;

Extragerea mineralelor și a resurselor naturale:

– un pachet special de finanțare din partea Băncii Mondiale pentru accelerarea acestor eforturi.

13. Rusia va fi reintegrată în economia globală:

Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită pas cu pas și de la caz la caz.

Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare din Arctica și altor oportunități reciproc avantajoase.

Rusia va fi invitată să se realăture G8.

14. Fondurile înghețate vor fi utilizate după cum urmează:

-100 de miliarde de dolari americani din activele rusești înghețate vor fi investiți în eforturile conduse de SUA de reconstrucție și investiții în Ucraina;

– SUA vor primi 50% din profiturile acestei operațiuni;

– Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari americani pentru a spori investițiile disponibile pentru reconstrucția Ucrainei. Fondurile înghețate în Europa vor fi deblocate.

Activele rusești înghețate rămase vor fi investite într-un instrument de investiții separat, SUA-Rusia, pentru proiecte comune în anumite sectoare.

Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și extinderea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic pentru a nu reveni conflict.

15. Va fi înființat un grup de lucru comun pentru securitate SUA- Rusia, pentru a facilita implementarea și a asigura respectarea tuturor prevederilor prezentului acord.

16. Rusia va consacra în legislația sa o politică de neagresiune față de Europa și Ucraina.

17. Statele Unite și Rusia vor conveni să extindă tratatele privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul de reducere a armelor strategice.

18. Ucraina este de acord să rămână un stat nenuclear în temeiul Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare.

19. Centrala nucleară de la Zaporijia va fi pusă în funcțiune sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), iar energia electrică produsă va fi împărțită în mod egal între Rusia și Ucraina – 50:50.

20. Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate, menite să promoveze înțelegerea reciprocă, toleranța față de diferite culturi și să depășească rasismul și prejudecățile:

Ucraina va adopta normele UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice .

Ambele țări vor conveni să abolească toate măsurile discriminatorii și să garanteze drepturile mass-media și ale sistemelor educaționale din Ucraina și Rusia .

Toată ideologia nazistă și activitățile conexe trebuie respinse și interzise.

21. Teritorii:

Crimeea, împreună cu regiunile Luhansk și Donețk, vor fi recunoscute de facto ca fiind rusești, inclusiv de către Statele Unite .

Regiunile Herson și Zaporijia vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce înseamnă recunoașterea unor granițe de facto de-a lungul liniei de contact.

Rusia va renunța la alte teritorii convenite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni enumerate.

Forțele armate ale Ucrainei se vor retrage din părțile din regiunea Donețk pe care le controlează în prezent. Această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon demilitarizată neutră, recunoscută la nivel internațional ca teritoriu al Federației Ruse. Trupele rusești nu vor intra în această zonă demilitarizată.

22. După o înțelegere asupra viitoarelor acorduri teritoriale, atât Rusia, cât și Ucraina se angajează să nu le modifice prin forță. Garanțiile de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestei obligații.

23. Rusia nu va obstrucționa utilizarea de către Ucraina a râului Nipru pentru activități comerciale și se vor ajunge la acorduri privind transportul liber al cerealelor prin Marea Neagră.

24. Va fi înființat un comitet umanitar pentru a rezolva problemele:

Toți prizonierii de război și trupurile vor fi schimbate pe principiul „toți pentru toți” .

-toți ostaticii și deținuții civili vor fi returnați, inclusiv copiii

Se va implementa un program de reîntregire a familiei.

-se vor lua măsuri pentru a ușura suferința celor afectați de război.

25. Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.

26. Toate părțile implicate în conflict vor primi amnistie deplină pentru acțiunile lor din timpul războiului și sunt de acord să nu facă nicio reclamație viitoare sau să nu facă nicio plângere.

27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Un Consiliu pentru Pace condus de președintele Donald J. Trump va supraveghea și garanta implementarea sa. Se vor impune sancțiuni pentru încălcări.

28. Odată ce toate părțile vor fi de acord cu acest document, un armistițiu va intra în vigoare imediat după ce ambele părți își vor retrage forțele în pozițiile convenite pentru a începe implementarea acordului.

Volodimir Zelenski va negocia noul „Plan de pace” cu Washingtonul

Președintele Volodimir Zelenski i-a transmis joi secretarului armatei americane, Dan Driscoll, că va colabora cu administrația Trump în privința noului „plan de pace”.

Un oficial american a declarat pentru Axios că Zelenski și Driscoll „au convenit asupra unui calendar pentru semnarea” acordului, după ce biroul președintelui a anunțat joi că Zelenski va discuta cu președintele american în următoarele zile.

Aceasta a avut loc după ce Zelenski a purtat joi discuții cu o delegație militară americană de rang înalt condusă de Driscoll, care, conform rapoartelor, ar putea călători la Moscova la sfârșitul săptămânii viitoare pentru a continua negocierile cu Kremlinul.

Un al doilea oficial american a declarat publicației că delegația lui Driscoll făcuse inițial planuri de a se întâlni cu președintele ucrainean la Kiev în vederea unor discuții despre tehnologie și strategie militară, înainte de a fi însărcinată de Casa Albă cu sarcina de a ajuta la „lansarea negocierilor” cu Kievul în numele trimisului american Steve Witkoff și al secretarului de stat Marco Rubio.

Într-un discurs video adresat țării, președintele ucrainean și-a exprimat disponibilitatea pentru unproces diplomatic.

„Ucraina are nevoie de pace, iar Ucraina va face tot posibilul ca nimeni în lume să nu poată spune că dăm peste cap diplomația. Acest lucru este important”, a declarat Zelenski, adăugând că Ucraina nu va face declarații „pripite” pe această temă.

„Sarcina numărul 1 pentru toată lumea… este un proces diplomatic constructiv cu America și toți partenerii noștri. Este vital să avem un sprijin stabil pentru armata noastră și pentru toate operațiunile noastre de apărare planificate și atacurile în adâncime.”