Summitul de vineri dintre Putin şi Trump începe la ora 22:30 cu o conversaţie tete-a-tete şi se încheie cu o conferinţă comună de presă

Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României), şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS.

„Se preconizează că totul va începe mâine, 15 august, în jurul orei locale 11:30 (22:30 ora Moscovei – n.r.) cu o discuţie între Vladimir Vladimirovici Putin şi Donald Trump”, a spus diplomatul. „Această conversaţie va avea loc în format faţă în faţă, desigur, cu participarea interpreţilor”, a adăugat Uşakov.

Preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump vor discuta despre „potenţialul uriaş neexploatat” al relaţiilor economice dintre Rusia şi SUA, precum şi despre perspectivele de încheiere a războiului din Ucraina, a precizat consilierul lui Putin.

El a mai spus că apoi delegaţiile din cele două ţări se vor întâlni, iar la final preşedinţii vor susţine o conferinţă de presă comună.

Pregătirea întâlnirii dintre Putin şi Trump a intrat în faza finală, toate problemele sunt rezolvate „în regim intens”, a declarat Uşakov, joi, într-o conferinţă de presă. „Şi, desigur, se lucrează în primul rând la elaborarea activă a componentei politice a summitului”, a adăugat el.

„Această întâlnire, după cum ştiţi cu toţii, va avea loc în Alaska, la Anchorage, mai precis într-una dintre clădirile bazei militare combinate Elmendorf-Richardson”, a precizat consilierul lui Putin.

Negocierile dintre Putin şi Trump „vor avea un caracter oficial”, delegaţia rusă având „o atitudine oficială”, a menţionat el.

Tema centrală a summitului Putin-Trump va fi soluţionarea crizei ucrainene, dar vor fi abordate şi alte teme. „Desigur, vor fi abordate şi obiective mai largi pentru asigurarea păcii şi securităţii, precum şi cele mai actuale şi acute probleme internaţionale şi regionale”, a spus oficialul rus. Liderii vor discuta, de asemenea, despre cooperarea bilaterală în domeniul economic: „Aş dori să subliniez că această cooperare are un potenţial enorm, care, din păcate, nu a fost valorificat până în prezent”, a afirmat consilierul lui Putin.

După tete-a-tete-ul dintre Putin şi Trump, negocierile între delegaţii se vor desfăşura în format 5 la 5. „Desigur, undeva în apropiere se va afla şi un grup de experţi”, a spus Uşakov.

Din delegaţia rusă vor face parte ministrul de externe Serghei Lavrov, asistentul preşedintelui Iuri Uşakov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanţelor Anton Siluanov şi reprezentantul special al preşedintelui pentru cooperarea investiţională şi economică cu ţările străine Kirill Dmitriev, a anunţat oficialul rus.

Componenţa delegaţiei SUA a fost, de asemenea, stabilită, dar „ar fi corect să aşteptăm anunţul oficial din partea partenerilor americani”, a spus el.

Liderii vor face declaraţii în partea publică a negocierilor: „Se preconizează că la începutul întâlnirii, fiecare dintre preşedinţi va spune câteva cuvinte, aceasta fiind o practică obişnuită în negocierile internaţionale”, a declarat Uşakov.

După discuţia între patru ochi, Putin şi Trump îşi vor continua discuţiile „la un mic dejun de lucru”.

La finalul întâlnirii, Putin şi Trump vor susţine o conferinţă de presă comună pentru mass-media, „în cadrul căreia vor prezenta concluziile negocierilor”.

Durata discuţiilor va depinde de cum vor decurge negocierile. „Calendarul va depinde de modul în care decurge discuţia. Există, desigur, parametri de timp, dar v-am spus când vor începe discuţiile, când se vor încheia va depinde în primul rând de preşedinţi”, a explicat Uşakov.

Delegaţia rusă va pleca din Alaska spre Rusia imediat după încheierea summitului, a precizat Uşakov, care a salutat locul de desfăşurare al discuţiilor. El a precizat că în apropierea bazei militare unde sunt programate discuţiile există un cimitir memorial în care sunt înmormântaţi nouă piloţi sovietici, precum şi doi militari şi doi civili. Toţi aceştia au murit în perioada 1942-1945, în timpul transferului de aeronave din SUA în URSS, în cadrul programului lend-lease. Potrivit lui Uşakov, locul de întâlnire are o semnificaţie istorică deosebită, deoarece aminteşte de fraternitatea în luptă a popoarelor celor două ţări. El a subliniat că acesta dobândeşte un simbolism suplimentar în anul celei de-a 80-a aniversări a victoriei asupra Germaniei naziste şi a Japoniei militariste.