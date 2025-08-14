Trump a cerut ca președintele polonez Nawrocki să îl înlocuiască pe premierul Tusk în videoconferința dedicată Ucrainei

Președintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca președintele polonez, Karol Nawrocki, să se alăture teleconferinței de miercuri dedicate Ucrainei cu lideri europeni, organizată în perspectiva întrevederii dintre președinții Trump și Putin din Alaska de vineri, conform premierului Donald Tusk, rivalul politic al lui Nawrocki care ar fi trebuit să participe la reuniune, informează Reuters.



Naționalistul conservator eurosceptic Nawrocki este un aliat al mișcării populiste de dreapta MAGA a președintelui republican Donald Trump și a fost primit la Casa Albă în timpul campaniei electorale prezidențiale din Polonia din acest an. El l-a învins pe candidatul pro-european Donald Tusk la scrutinul prezidențial din iunie.

‘Cu doar câteva minute înainte de miezul nopții de ieri, am primit informații, împreună cu partenerii noștri europeni, că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de președinte în contactele cu președintele Trump’, a declarat Tusk într-o conferință de presă.

Casa Albă nu a comentat dacă SUA a solicitat ca Nawrocki, și nu Tusk, să participe la videoconferință.

Un purtător de cuvânt al guvernului polonez declarase marți că cel care va participa la videoconferința cu Donald Trump va fi Donald Tusk. Însă consilierul pentru politica externă al președintelui Nawrocki, Marcin Przydacz, le-a spus reporterilor că nu avea ‘informații că prim-ministrul Donald Tusk ar fi planificat anterior să participe’. A afirmat că echipa lui Tusk a demonstrat că nu are contacte bune cu administrația Trump deoarece a avut impresia că Donald Tusk urma să participe la videoconferință.

Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Varșovia, Adam Szlapka, a spus că Tusk reprezintă Polonia în două apeluri miercuri cu lideri europeni, dar nu cu Trump.

Przydacz a mai declarat că birourile președintelui și prim-ministrului vor schimba informații despre întâlniri.

Lideri europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat cu președintele Donald Trump înaintea summitului de vineri de la Anchorage (Alaska) între președintele american și cel rus, subliniind necesitatea de a proteja interesele Kievului.

Krzysztof Izdebski, director de politici în cadrul Fundației Batory, a declarat că a avea doi adversari politici care să reprezinte Polonia creează riscul unor mesaje mixte.

‘Aceasta arată că, chiar și în politica externă, într-o chestiune de securitate atât de esențială, suntem pur și simplu ostatici ai politicii interne și ai unei anumite competiții între diversele organe ale statului’, a spus el.

Izdebski a opinat că aceasta ar submina efortul Poloniei de a se prezenta ca o țară modernă care colaborează cu națiuni de frunte în problemele politice internaționale.

Nawrocki și partidul său Lege și Justiție (PiS) sunt susținători puternici ai Ucrainei în războiul cu forțele ruse invadatoare, la fel ca premierul Tusk și guvernul său, dar au puncte de vedere diferite în privința unor probleme precum avortul, valorile familiei și statul de drept.

Premierul Donald Tusk a spus că respectă cererea SUA de a menține contacte la nivel prezidențial, dar aceasta nu ar trebui folosită pentru a-i ‘juca pe polonezi unii împotriva altora’.