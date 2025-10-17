Trump anunţă că se va întâlni cu Putin la Budapesta

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că a convenit cu omologul rus Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, dar nu a furnizat o dată anume pentru summitul lor. Kremlinul a confirmat că se fac pregătiri în acest sens, iar liderul de la Budapesta, Viktor Orban, s-a declarat pregătit să găzduiască summitul. În ceea ce-l priveşte pe Zelenski, el crede că, la fel ca în cazul Hamas, limbajul forţei funcţionează şi în cazul lui Putin.

„Tocmai am încheiat conversaţia telefonică cu preşedintele Vladimir Putin din Rusia şi a fost una foarte productivă”, a anunţat Donald Trump pe Truth Social, după o discuţie care a durat circa două ore.

„La finalul convorbirii, am convenit că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor noştri de nivel înalt. Întâlnirile iniţiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care vor fi desemnate. Locul întâlnirii urmează să fie stabilit”, a spus Trump.

Ulterior, „preşedintele Putin şi cu mine ne vom întâlni într-un loc convenit, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „ruşinos” dintre Rusia şi Ucraina”, precizează şeful Casei Albe.

El adaugă că vineri, când se va întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, va discuta cu el despre conversaţia avută cu Putin şi despre „multe altele”.

„Cred că s-au înregistrat progrese importante în urma conversaţiei telefonice de astăzi”, conchide Trump.

El a comentat că reuşita păcii în Gaza poate fi premisa pentru un scenariu de succes şi pentru încheierea războiului din Ucraina. „Preşedintele Putin m-a felicitat pe mine şi pe Statele Unite pentru marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu, ceva la care, a spus el, s-a visat de secole. De fapt, cred că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina”, a scris Trump pe Truth Social.

Şeful Casei Albe sugerează că şi prima-doamnă, Melania Trump, ar fi avut un rol în stabilirea unei bune comunicări cu Vladimir Putin. El spune că Putin i-a mulţumit primei-doamne, Melania, pentru implicarea ei în problema copiilor ucraineni care au fost duşi în Rusia şi pentru întoarcerea cărora acasă se fac eforturi internaţionale. „A fost foarte recunoscător şi a spus că acest lucru va continua”, susţine Trump.

„De asemenea, am discutat îndelung despre comerţul dintre Rusia şi Statele Unite după încheierea războiului cu Ucraina”, subliniază Trump, ştiut fiind faptul că partea comercială joacă un rol important în interesul lui pentru încheierea oricărui tip de negocieri.

Putin şi Trump s-au întâlnit pe 15 august în Alaska, fiind prima lor reuniune faţă în faţă de când şeful Casei Albe s-a întors la Casa Albă, în ianuarie. Trump l-a primit pe Putin cu toate onorurile, fiind criticat de unele voci pentru modul în care l-a tratat pe liderul de la Kremlin, un paria pentru Occident. Summitul s-a încheiat cu promisiunea unei viitoare întâlniri directe între Putin şi Zelenski, eventual şi cu participarea lui Trump, însă această perspectivă s-a îndepărtat treptat, Rusia intensificându-şi atacurile asupra Ucrainei, ceea ce a dus la o aparentă schimbare de atitudine din partea lui Trump. De la bunovoinţa manifestată faţă de Vladimir Putin, el a trecut la ameninţarea cu sancţiuni şi cu posibilitatea furnizării de rachete Tomahwak cu rază lungă de acţiune către Ucraina, ceea ce a iritat Moscova.