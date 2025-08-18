Zelenski, la Casa Albă: Trebuie să oprim acest război. Trump: Dacă totul merge bine, trilaterală cu Zelenski şi Putin. Discuții cu liderii UE și NATO

Întâlnire crucială azi, la Casa Albă. După summitul de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, Donald Trump l-a primit luni, la Casa Albă, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei doi președinți au avut o conferință de presă în Biroul Oval. Donlad Trump are o întâlnire cu liderii europeni care au sosit la Washington alături de președintele ucrainean.

Alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă sunt prezenți șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, președintele finlandez Alexander Stubb, premierul italian Georgia Meloni și premierul britanic Keir Starmer. Secretarul-general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, este și el prezent la Washington.

Donald Trump, președintele SUA, le-a mulțumit liderilor UE și NATO, fiecăruia în parte, pentru prezența la discuțiile pe tema păcii în Ucraina. A început reuniunea multilaterală în Sala de Est. Fiecare dintre cei prezenți își prezintă punctul de vedere.

Delegația de lideri europeni s-a reunit într-un efort coordonat de a sprijini Kievul și poartă discuții în vederea conturării viitorului sprijinului occidental pentru Ucraina.

Donald Trump, președintele SUA: Președintele Putin a fost de acord ca Rusia să accepte garanții de securitate pentru Ucraina. Acesta este unul dintre punctele cheie pe care trebuie să le luăm în considerare și vom discuta acest aspect la masa negocierilor. Sunt optimist că, împreună, putem ajunge la un acord care să descurajeze orice agresiune viitoare împotriva Ucrainei. Cred că astăzi vom ajunge la o rezoluție cu privire la aproape toate aspectele, inclusiv, probabil, la cel al securității.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Cred că am avut o conversație foarte bună cu președintele Trump. Am discutat despre aspecte foarte delicate.

Președintele Donald Trump a ieșit în fața camerelor de filmat la Casa Albă, pentru fotografia de grup, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de liderii europeni. Trump, în mijloc, a fost flancat de Zelenski și de președintele francez, Emmanuel Macron.

Discuții în Biroul Oval

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit în Biroul Oval al Casei Albe, de președintele SUA, Donald Trump. Cei doi șefi de stat au glumit pe seama ținutei lui Zelenski, au vorbit serios și au răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

La întâlnire au participat vicepreşedintele J.D. Vance şi secretarul de stat Marco Rubio.

Donald Trump a declarat, la începutul întâlnirii cu Zelenski, că se înregistrează „progrese substanțiale” în eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina.

Donald Trump, președintele SUA: Am avut multe discuții constructive și multe conversații fructuoase, și cred că se înregistrează progrese, progrese foarte substanțiale în multe privințe. După cum știți, am avut o întâlnire fructuoasă cu președintele Rusiei, cu puțin timp în urmă. Și cred că există posibilitatea ca aceasta să dea roade.

Așezat lângă Donald Trump în Biroul Oval, Volodimir Zelenski i-a mulțumit președintelui american pentru „eforturile personale” depuse pentru a opri războiul.

Donald Trump a declarat că îl va suna pe preşedintele rus, Vladimir Putin, după întâlnirea sa cu Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni.

Donlad Trump, președintele SUA: Vom avea o conversaţie telefonică imediat după aceste întâlniri de astăzi.

Donald Trump a reiterat că ar putea organiza o reuniune în trei, cu Zelenski şi cu Putin, „dacă totul merge bine”. La rândul său, președintele ucrainean s-a declarat pregătit pentru „un angajament trilateral”.

Președintele SUA a mai spus că va coopera cu Ucraina şi cu toate părţile interesate pentru a se asigura că pacea este una de durată.