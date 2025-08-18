Zelenski, la Casa Albă: Trebuie să oprim acest război. Trump: Dacă totul merge bine, trilaterală cu Zelenski şi Putin. Discuții cu liderii UE și NATO

Întâlnire crucială azi, la Casa Albă. După summitul de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, Donald Trump l-a primit luni, la Casa Albă, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei doi președinți au avut o conferință de presă în Biroul Oval. Donlad Trump are o întâlnire cu liderii europeni care au sosit la Washington alături de președintele ucrainean.
Alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă sunt prezenți șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, președintele finlandez Alexander Stubb, premierul italian Georgia Meloni și premierul britanic Keir Starmer. Secretarul-general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, este și el prezent la Washington.
Donald Trump, președintele SUA, le-a mulțumit liderilor UE și NATO, fiecăruia în parte, pentru prezența la discuțiile pe tema păcii în Ucraina. A început reuniunea multilaterală în Sala de Est. Fiecare dintre cei prezenți își prezintă punctul de vedere.
Delegația de lideri europeni s-a reunit într-un efort coordonat de a sprijini Kievul și poartă discuții în vederea conturării viitorului sprijinului occidental pentru Ucraina.
Donald Trump, președintele SUA: Președintele Putin a fost de acord ca Rusia să accepte garanții de securitate pentru Ucraina. Acesta este unul dintre punctele cheie pe care trebuie să le luăm în considerare și vom discuta acest aspect la masa negocierilor. Sunt optimist că, împreună, putem ajunge la un acord care să descurajeze orice agresiune viitoare împotriva Ucrainei. Cred că astăzi vom ajunge la o rezoluție cu privire la aproape toate aspectele, inclusiv, probabil, la cel al securității.
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Cred că am avut o conversație foarte bună cu președintele Trump. Am discutat despre aspecte foarte delicate.
Președintele Donald Trump a ieșit în fața camerelor de filmat la Casa Albă, pentru fotografia de grup, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de liderii europeni. Trump, în mijloc, a fost flancat de Zelenski și de președintele francez, Emmanuel Macron.
Discuții în Biroul Oval
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit în Biroul Oval al Casei Albe, de președintele SUA, Donald Trump. Cei doi șefi de stat au glumit pe seama ținutei lui Zelenski, au vorbit serios și au răspuns întrebărilor jurnaliștilor.
La întâlnire au participat vicepreşedintele J.D. Vance şi secretarul de stat Marco Rubio.
Donald Trump a declarat, la începutul întâlnirii cu Zelenski, că se înregistrează „progrese substanțiale” în eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina.
Donald Trump, președintele SUA: Am avut multe discuții constructive și multe conversații fructuoase, și cred că se înregistrează progrese, progrese foarte substanțiale în multe privințe. După cum știți, am avut o întâlnire fructuoasă cu președintele Rusiei, cu puțin timp în urmă. Și cred că există posibilitatea ca aceasta să dea roade.
Așezat lângă Donald Trump în Biroul Oval, Volodimir Zelenski i-a mulțumit președintelui american pentru „eforturile personale” depuse pentru a opri războiul.
Donald Trump a declarat că îl va suna pe preşedintele rus, Vladimir Putin, după întâlnirea sa cu Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni.
Donlad Trump, președintele SUA: Vom avea o conversaţie telefonică imediat după aceste întâlniri de astăzi.
Donald Trump a reiterat că ar putea organiza o reuniune în trei, cu Zelenski şi cu Putin, „dacă totul merge bine”. La rândul său, președintele ucrainean s-a declarat pregătit pentru „un angajament trilateral”.
Președintele SUA a mai spus că va coopera cu Ucraina şi cu toate părţile interesate pentru a se asigura că pacea este una de durată.
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Avem nevoie de sprijinul americanilor şi al europenilor. Şi despre asta este vorba aici. Cred că am demonstrat că suntem un popor puternic şi că avem sprijinul poporului american şi al preşedintelui american pentru a pune capăt războiului, pentru a putea întreprinde eforturi diplomatice şi a pune capăt definitiv războiului.
La o altă întrebare, preşedintele ucrainean a precizat că vor fi organizate alegeri în Ucraina când circumstanţele vor fi suficient de sigure.
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Avem nevoie de securitate, de un armistiţiu pe uscat, pe mare şi în aer, astfel încât oamenii să poată vota democratic. Avem nevoie de alegeri deschise, libere şi secrete. Nu poţi vota în timpul războiului.
Donlad Trump, președintele SUA: Este o onoare să-l avem aici alături de noi pe Zelenski. Când e vorba de securitate, va fi ajutor mare. Eu știu că acest război se va încheia. Toată planeta a obosit. Vrem și va fi o pace durabilă, imediată.
Donald Trump a promis că SUA „vor fi implicate” în viitoarea securitate a Ucrainei, referindu-se și la liderii care îl însoţesc pe Volodimir Zelenski.
Donlad Trump, președintele SUA: Ei sunt prima linie de apărare pentru că sunt acolo, pentru că este Europa, dar îi vom ajuta şi pe ei. Vom fi implicaţi.
Volodimir Zelenski, întâmpinat de Donald Trump, la Casa Albă
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost întâmplinat, luni, la Casa Albă, de președintele SUA, Donald Trump, în aripa de vest a Casei Albe. Zelenski a renunțat la ținuta sa binecunoscută și a ales o cămașă și un sacou negre. Cei doi urmează să aibă o întâlnire bilaterală, la ora 20.15, ora României.
Liderii europeni și șeful NATO au sosit la Casa Albă
Liderii europeni au sosit la Casa Albă, luni după-amiază. Primul lider care a sosit, Secretarul general al NATO, Mark Rutte, urmat de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul britanic Keir Starmer.
Au mai sosit prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi preşedintele finlandez Alexander Stubb, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron. Au fost primiţi de şefa de protocol, Monica Crawley.