Zelenski, primele declarații după întâlnirile de la Casa Albă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, după discuțiile de la Casa Albă, că este dispus să se întâlnească direct cu liderul rus Vladimir Putin pentru a pune capăt invaziei din Ucraina, relatează AFP, CNN și Sky News. De asemenea, el a precizat că chestiunile teritoriale vor fi decise între Rusia și Ucraina.

„Am confirmat – și toți liderii europeni m-au susținut – că suntem pregătiți pentru o întâlnire bilaterală cu Putin”, a declarat Zelenski pentru presa ucraineană în fața Casei Albe, după discuțiile cu liderii europeni și cu Trump.

Președintele ucrainean a afirmat că Rusia a propus o întâlnire bilaterală cu Ucraina, urmată de o întâlnire trilaterală.

În conferința de presă ținută în fața Casei Albe, Zelenski a precizat că este pregătit pentru „orice format” de întâlnire cu Putin. El a spus că va participa la următoarea întâlnire trilaterală, în funcție de modul în care va decurge prima întâlnire.

Zelenski a menționat însă că nu cunoaște detaliile întâlnirii bilaterale propuse.

El a afirmat că nu dorește să impună condiții pentru întâlnire, deoarece Putin ar urma să își impună propriile condiții.

„Cred că ar trebui să ne întâlnim necondiționat și să ne gândim la dezvoltarea în continuare a acestei căi către sfârșitul războiului”, le-a mai spus liderul de la Kiev reporterilor.

Zelenski a precizat că a discutat luni cu Trump și cu liderii europeni despre garanțiile de securitate și a spus că a primit semnale importante din partea SUA cu privire la aceste garanții.

Detaliile acestor garanții de securitate, a adăugat liderul ucrainean, vor fi stabilite în termen de 10 zile.

SUA s-au oferit să organizeze reuniunea trilaterală cât mai curând posibil, a continuat el.

O parte din aceste informații au fost deja făcute publice anterior în cursul zilei de luni, în timpul întâlnirilor de la Casa Albă.

„Ucraina nu se va opri niciodată pe calea către pace și suntem pregătiți pentru orice fel de format (de reuniune)”, a subliniat Zelenski.

Liderul ucrainean a mai declarat că a avut o discuție lungă cu președintele american Donald Trump despre harta afișată în Biroul Oval care arată teritoriile ucrainene capturate de Rusia.

„Am discutat despre procentajul de pe hartă, deoarece cunosc foarte bine acest procentaj”, a spus el.

Cu toate acestea, cei doi lideri au purtat o „discuție cordială și semnificativă” pe această temă, a precizat Zelenski.

„Nu se poate spune că atât de mult teritoriu a fost ocupat, la acest moment. Aceste aspecte sunt importante”, a insistat Zelenski.

„Nu avem nevoie de o pauză în război, ci de o pace reală”, a spus Zelenski, reluând teza lui Donald Trump. Ucraina şi Rusia ar trebui să se întâlnească fără nicio condiţie prealabilă, a concluzionat el.

Problemele teritoriale vor fi decise însă între Rusia şi Ucraina, a spus Zelenski.

El le-a mulţumit, de asemenea, liderilor europeni prezenţi şi a spus că aliaţii au fost pe aceeaşi lungime de undă. „Echipa noastră a făcut multe”, a mai spus președintele ucrainean.

De asemenea, el consideră că rezultatul discuţiilor de la Washington este „bun, normal”.

Totodată, Zelenski a confirmat că există un acord cu SUA pentru achiziţionarea de drone şi că există o ofertă a Ucrainei de a cumpăra arme americane în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari. Financial Times relatase mai devreme că o propunere ucraineană în acest sens se ridică la 100 de miliarde de dolari.

De remarcat că la discuţia cu jurnaliştii din faţa Casei Albe Zelenski şi-a schimbat ţinuta vestimentară avută la întâlnirea cu Donald Trump – care a fost lăudată – şi a revenit la un tricou şi o jachetă de culoare neagră, cu buzunare, asemănătoare celor militare, notează News.ro.

Trump a anunțat că a început pregătirile pentru o întâlnire între Putin și Zelenski

Președintele american Donald Trump a afirmat luni că a început pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi rus și ucrainean, Vladimir Putin și respectiv Volodimir Zelenski, după ce a avut în cursul zilei reuniuni la Washington cu acesta din urmă și cu mai mulți lideri europeni pentru a încerca să obțină progrese în direcția păcii în Ucraina, au relatat anterior agențiile internaționale de presă.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu oaspeți distinși: președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei, președintele Emmanuel Macron al Franței, președintele Alexander Stubb al Finlandei, prim-ministrul Giorgia Meloni al Italiei, prim-ministrul Keir Starmer al Regatului Unit, cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte la Casa Albă, care s-a încheiat cu o altă întâlnire în Biroul Oval. În timpul întâlnirii, am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, garanții care ar urma să fie furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii. Toată lumea este foarte mulțumită de posibilitatea PÃCII pentru Rusia/Ucraina”, a scris Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social.

„La finalul reuniunilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început pregătirile pentru o întâlnire, într-un loc care va fi stabilit ulterior, între președintele Putin și președintele Zelenski. După această întâlnire, vom avea o trilaterală, la care vor participa cei doi președinți, plus eu însumi. Din nou, acesta a fost un pas foarte bun, timpuriu, pentru un Război care durează de aproape patru ani. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff își coordonează activitatea cu Rusia și Ucraina”, a mai scris Trump, potrivit Agerpres.

O sursă citată de Axios a declarat că se speră ca o reuniune între Putin și Zelenski să fie organizată până la sfârșitul lunii august, conform Reuters.

Pe de altă parte, AFP citează o sursă apropiată discuțiilor care a declarat că Putin i-a spus lui Trump că este gata să-l întâlnească pe Zelenski.