Cand sa contactezi un cabinet de avocat din Iasi specializat in Dreptul Civil?

Un cabinet de avocat care are expertiza in Dreptul Civil poate gestiona o multime de situatii care apar in viata de zi cu zi. Orice persoana se poate confrunta la un moment dat cu o problema care necesita implicarea acestui tip de specialist.

Iata cand ar trebui sa apelezi la un cabinet de avocat din Iasi specializat in Dreptul Civil:

– atunci cand ai calitatea de mostenitor sau consideri ca ai fost neindreptatit in dezbaterea unei succesiuni;

– in momentul in care esti nevoit sa inchei diverse contracte;

– in cazul in care iti doresti sa revendici anumite proprietati, asa cum sunt terenurile sau casele;

– daca trebuie sa soliciti un extras de carte funciara;

– pentru a anula anumite documente juridice.

Dreptul Civil reglementeaza toate aceste situatii si multe altele. Un cabinet avocat Iasi cu expertiza in acest domeniu iti ofera consultanta avizata, asistenta si reprezentare juridica in cazul actiunilor in revendicare, in pretentii, de evacuare, in granituire, succesiuni si partaje, contracte de vanzare, donatii, schimb, inchiriere, arendare sau comodat, obtinerea unor despagubiri materiale sau daune morale si obtinerea unui ordin de protectie.

Totodata, daca vei beneficia de ajutorul unui cabinet de avocat din Iasi, vei scapa si de stresul redactarii sau completarii diverselor documente necesare pentru cazul tau. Specialistii se vor ocupa de cererile de chemare in judecata, intampinarile, caile de atac, cereri reconventionale, contestatiile la executare, tranzactiile si notificarile.

Renunta sa mai fii victima violentei domestice!

Violenta domestica afecteaza foarte multe persoane, in special femei. Ea poate fi descrisa prin incercarile unei persoane de a controla sau de a-si impune puterea asupra partenerului. Violenta domestica se poate manifesta prin diverse forme de abuz (fizic, emotional, sexual etc).

Daca esti o victima, te poti baza pe ajutorul unui cabinet avocat Iasi. Acesta va putea obtine un ordin de protectie impotriva agresorului, obligandu-l astfel sa pastreze distanta fata de tine si membrii familiei tale. Cu ajutorul unui specialist in Dreptul Civil, vei scapa de abuzul la care ai fost supus pana acum si iti vei putea continua viata in liniste.

Recupereaza in cel mai scurt timp debitele restante!

Atunci cand desfasori o activitate comerciala, te poti confrunta cu problema recuperarii creantelor (facturi fiscale neachitate, contracte nerespectate, imprumuturi nerestituite la timp etc). In situatia in care nu reusesti sa recuperezi un debit restant, trebuie sa apelezi la un cabinet de avocat din Iasi, precum avocatiasiduhnea.ro.

Un specialist in Dreptul Civil va prelua cazul tau si va face toate eforturile necesare pentru a recupera respectivele creante. El va incerca sa-ti aduca banii inapoi pe cale amiabila, dar daca aceasta metoda nu va functiona, va inainta o actiune in justitie, iar in cele din urma, va apela la executarea silita.

Obtine despagubirile care ti se cuvin in urma unui accident rutier!

Un accident rutier se poate solda cu vatamare corporala sau chiar cu deces, iar persoanele implicate intr-un astfel de accident sau apropiatii victimei au dreptul sa ceara despagubiri.

In cazul in care te vei afla in aceasta situatie, trebuie sa stii ca poti cere ajutorul unui specialist. El te va ajuta in ceea ce priveste demersul obtinerii daunelor morale si materiale. Avocatul iti va oferi consultanta juridica de specialitate, te va reprezenta in fata asiguratorului RCA si va face toate negocierile necesare pentru ca tu sa obtii ceea ce ti se cuvine.