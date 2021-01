HOROSCOP pentru anul 2021

BERBEC 21.03-20.04: MOTTO-UL ANULUI: Nu cu ochii se poate vedea in intuneric!

VIATA PERSONALA. Pe masura ce veti parcurge anul 2021, fiind in mod nativ foarte curiosi, va veti redirectiona gândurile si faptele, incercând sa realizati cât mai multe din ceea ce v-ati propus pentru acest an. Influenta pe care o exercita Saturn asupra dumneavoastra va va oferi un plus de incredere si o energie care va va ajuta sa vindecati unele probleme legate de respect si sa va deschideti mintea catre noi metode de a conduce proiectele. S-ar putea sa aveti destule momente de precognitie sau va simtiti ca aveti o intuitie de invidiat si asta mai ales in perioada eclipselor totale, de Luna in 26 mai si de Soare pe 4 decembrie.

DRAGOSTE. Cei care au o relatie de lunga durata ar putea sa caute putin mai multa libertate in anumite privinte, fie isi vor deschide mintea catre noi posibilitati, fie isi vor dezvolta noi hobby-uri care va vor conecta la un grup mai larg de prieteni. Focul iubirii se poate aprinde din nou in perioada eclipsei totale de Luna din 26 mai si va poate duce pe dumneavoastra si pe persoana iubita la nivelul urmator. Eclipsa inelara de Soare din 10 iunie va poate aduce un pic mai multa bucurie vietii si va fi un moment rodnic pentru cei care vor sa-si extinda familia.

Nativii singuri ai zodiei Berbec isi pot gasi perechea. Se stie ca sunteti unii dintre cei mai pretentiosi când vine vorba despre parteneri pe termen lung. Sunteti pusi la incercare in lunile februarie, mai, iunie si chiar in noiembrie. S-ar putea sa atrageti parteneri care ating un nivel intelectual pe care niciodata nu l-ati crezut posibil.

CARIERA SI BANI. Din punct de vedere financiar, va puteti astepta la câteva colaborari utile. Va veti simti mai joviali, puteti imparti munca si conexiunile potrivite. Tranzitul lui Saturn in Varsator continua sa va agite focurile interioare, ducând in cele din urma realizarile la un nivel profund. De la sfârsitul lunii iunie si pâna in octombrie, când Pluto este retrograd in Capricon, va puteti reintoarce la decizii mai vechi si sa abordati diferit planurile dumneavoastra. La locul de munca va veti remarca, asumându-va chiar un rol superior. Rugati-va sa fiti mai curajosi ca niciodata!

TAUR 21.04-21.05: MOTTO-UL ANULUI. Atunci când o usa se inchide, se deschide alta.

VIATA PERSONALA. Exista o multime de lucruri pe care nu le-ati facut pâna acum si totusi anul acesta le veti face. Uranus nu suporta constrângerile, asa ca v-ati putea gasi la un moment dat intr-o rascruce. Simtiti ca vreti sa mergeti inainte si sunteti prea prins ca sa inaintati, trebuind sa asteptati ca modificarile sa-si faca efectul deplin. Anul acesta va va solicita mult rabdarea si maturitatea de care puteti da dovada. Eclipsele parcurse anul acesta sunt ca o energie efervescenta care va va vindeca.

DRAGOSTE. In ceea ce priveste parteneriatul dumneavoastra, se pare ca mai aveti mult de invatat. Este deosebit de important sa va faceti timp pentru perechea dumneavoastra, in special in lunile februarie, mai, iunie si decembrie. Acele cupluri care isi fixeaxa prioritatile vor putea sa treaca prin orice.

Nativii singuri care isi cauta perechea in acest an s-ar putea sa o gaseasca in cele mai ciudate locuri. Aveti o multime de sanse sa va simtiti bine, deoarece anul 2021 se deschide cu tot felul de surprize placute. S-ar putea sa va surâda norocul chiar incepând din ianuarie sau februarie.

CARIERA SI BANI. Anul acesta sunteti unul dintre cele mai norocoase semne din zodiac. Anul Nou poate aduce schimbarea de care aveti nevoie cu adevarat pentru a va trezi la viata. Mai precis, vi se ofera o sansa prin interactiunile si conexiunile dumneavoastra personale, in special in lunile februarie, mai si decembrie. Daca v-ati plictisit de actualul serviciu, 2021 este ca o pista si va poate oferi un moment minunat pentru a va deschide mintea la altceva nou. Finantele pe tot parcursul anului necesita o privire atenta. S-ar putea sa trebuiasca sa va concentrati pe obiceiul de a cheltui si sa va mentineti economiile pe termen lung.

GEMENI 22.05-21.06: MOTTO-UL ANULUI. Fantezia nu este decât inceputul.

VIATA PERSONALA. 2021 va fi un an destul de incitant pentru dumneavoastra. Inca de la inceputul anului veti trece printr-un val benefic de abundenta, care va genera o anumita energie puternica. Pe la jumatatea lunii februarie, in mai si la sfârsitul lunii decembrie tranzitul lui Saturn prin Varsator si a lui Uranus in Taur va provoca unele valuri haotice in toata lumea. Asteptati-va la tot felul de surprize si fiti extrem de recunoscatori pentru cadourile pe care le primiti, deoarece le meritati! Unul dintre cele mai importante evenimente va avea loc pe 29 mai, in urma unei eclipse totale de Luna, care se va petrece in semnul opus dumneavoastra, cel al Sagetatorului.

DRAGOSTE. Pentru Gemenii aflati intr-o relatie pe terme lung, 2021 este un an cu adevarat minunat, când veti aprofunda conexiunile. Este foarte important pentru cei care doresc sa-si continue angajamentul, fie prin extinderea familiei, casatorie, fie luând in considerare o miscare care sa va apropie mai mult de persoana iubita. Eclipsa inelara din semnul dumneavoastra care are loc in 10 iunie va va deschide mai mult mintea, inima si va va aduce abundenta si prosperitate.

Pentru Gemenii singuratici care cauta dragostea, acesta este anul perfect pentru a va lasa in stapânirea cuiva. Gusturile vi se schimba, probabil in urma unei suferinte pe care ati trait-o in 2020. Acum stiti ce cautati! In jurul datei de 26 mai, in perioada eclipsei totale de Luna, poate avea loc o intâlnire magnetica, aparuta parca de nicaieri. In rest, pe tot parcursul anului veti fi in forma, asa ca trebuie sa ramâneti cu picioarele pe Pamânt si pregatiti-va pentru actiune, mai ales ca punctul culminant este in noiembrie si decembrie.

CARIERA SI BANI. Anul acesta, luarea deciziilor cruciale inseamna ca trebuie sa fiti intotdeauna cu câtiva pasi inaintea tuturor celorlalti. Jupiter trece prin semnul Varsatorului din ianuarie pâna la mijlocul lunii mai si, de asemenea, de la mijlocul lunii octombrie pâna la sfârsitul lunii decembrie. Este o perioada când va veti asuma chiar mai multe joburi sau va veti intinde pe mai multe domenii cu lucrul. Aveti multe rute pe care le puteti lua in considerare atât pentru oportunitati financiare, cât si pentru a va indeplini spiritual in aceasta lume.

RAC 22.06-21.07: MOTTO-UL ANULUI. A trai este un act de creatie.

VIATA PERSONALA. In anul 2020 ati facut câteva schimbari incredibile, iar in anul 2021 veti face progrese reale. Au existat multe suisuri si coborâsuri, mai mult sau mai putin traumatizante, mai ales pentru dumneavoastra care sunteti un semn compasiv. 2021 poate insemna lucrul la mai multe fatete ale spiritualitatii, ale ingrijirii corpului, ale cercetarii si extinderii mintii. In acest moment nu exista nimic prea iesit din comun, deoarece s-ar putea sa fiti interesati chiar de studii paranormale sau de tip ocult. S-ar putea chiar sa aflati adevarul despre o situatie de familie pentru care ati petrecut prea mult timp incercând sa o rezolvati. Poate ca ati sacrificat propria fericire pentru binele celor dragi sau doar pentru a va impaca.

DRAGOSTE. Cuplurile acestei zodii isi vor pune relatia in balanta si vor vedea ce este bine, si ce nu functioneaza. In acest an relatia de cuplu se va intari semnificativ. Veti trece prin momente de extaz, prin momente de bucurie si creativitate. Acest lucru poate ajuta la mentinerea unei prietenii vii intre parteneri si va calma orice situatie incomoda.

Nativii singuri ai acestei zodii isi vor aminti ca din cauza nebuniei din 2020 au luat o decizie corecta pentru propria viata. S-ar putea sa va incredintati inima cuiva care nu o merita sau v-ati saturat de aceeasi poveste. In iunie si iulie s-ar putea sa va simtiti un pic mai atenti si gata sa faceti o schimbare. Abia prin septembrie puteti spune ca sunt sanse reale pentru a gasi persoana iubita.

CARIERA SI BANI. Semnul Rac este atât de responsabil, incât poate duce grija unei intregi familii. Daca ati sprijinit pe cineva fie moral, fie le-ati trimis niste bani pentru cheltuieli suplimentare, in acest an veti fi un pic mai duri. Oportunitatile de lucru va vor duce spre propriile obiective. S-ar putea sa va impartiti timpul intre munca si familie.

LEU 22.07-22.08: MOTTO-UL ANULUI. Un copac are multe ramuri si frunze, dar o singura tulpina.

VIATA PERSONALA. Începe un an rodnic pentru semnul exuberant al Leului. Secretul este sa aveti rabdare si sa stiti ca totul va ajunge exact asa cum ar trebui sa fie. În acest sens, veti parcurge tot felul de teste pe tot parcursul anului 2021 care va vor uimi cât de capabili sunteti. Vor exista destule teste emotionale si felurite schimbari energetice, dar cu spiritul mereu în alerta veti putea rezolva totul cu usurinta. Mijlocul lunii februarie, mijlocul lunii iunie si sfârsitul lunii decembrie vor fi perioade în care va veti confrunta cu multe provocari în ceea ce priveste cariera, relatiile si viata publica.

DRAGOSTE. Daca pâna acum ati pastrat ascunse detaliile unei relatii romantice pe termen lung, acum este momentul prielnic sa iesiti si sa demonstrati oamenilor ca nu sunteti doar un lider singuratic. Cuplurile bine sudate vor lua decizii destul de usor si chiar s-ar putea sa va gânditi sa schimbati actuala locuinta pentru a va creste calitatea vietii.

Pentru nativii singuri ai acestei zodii, o realizare majora vine în acest an de la o persoana care a avut cheia inimii dumneavoastra ceea ce va va determina sa luati o decizie importanta si sa intrati într-o relatie pe termen lung chiar înainte sa fiti pregatiti. Încercati sa fiti precauti mai ales în lunile februarie, mai si decembrie. Ar fi bine sa va întâlniti cu persoane care sunt un pic iesite din comun.

CARIERA SI BANI. Sunteti niste luptatori care gasesc întotdeauna o cale de a trece prin numeroasele furtuni. Tranzitul influent al lui Saturn în Varsator aduce evolutii profesionale puternice incitând nevoia de schimbare personala. S-ar putea sa primiti chiar si o crestere a salariului, dar pentru asta sunt necesare multe ore suplimentare. Februarie, iunie si decembrie vor fi acele momente speciale pentru ca semnul dumneavoastra sa preia conducerea.

FECIOARA 23.08-22.09: MOTTO-UL ANULUI. Nu intotdeauna calea cea mai grea este si cea mai buna.

VIATA PERSONALA. Este un an minunat pentru a face pasi importanti în cariera. Simtul analitic foarte dezvoltat va va ajuta sa munciti asiduu, iar dedicatia va va fi de folos pentru ca visele sa devina realitate. Sunteti influentati de nodul nordic al Lunii care tranziteaza prin Gemeni si se afla în zona de dezvoltare a carierei, cerându-va sa va bucurati de viata mai mult, chiar daca adesea vreti sa detineti controlul. Energia dumneavoastra este legata si de eclipsa totala de Luna din 26 mai, de cea inelara de Soare din 10 iunie, de eclipsa partiala din 19 noiembrie si de eclipsa de Soare din 4 decembrie. Aceste date va pot ajuta sa va stabiliti un program bine pus la punct ca sa reusiti sa îndepliniti obiectivele.

DRAGOSTE. Pentru cupluri anul 2021 va reflecta viata amoroasa care fie va îmbunatatesc abilitatile de comunicare, fie indica ceva ce trebuie sortat. Unele cupluri vor trebui sa lucreze la micsorarea diferentelor de caracter sau de cultura si vor gasi optiuni cu privire la modul în care vor continua. Sfârsitul anului va aduce o limpezire cu un sentiment de plenitudine si bunavointa, bucurosi ca ati iesit din furtuna schimbati în bine.

Pentru nativii singuri ai zodiei Fecioara anul 2021 s-ar putea sa nu le aduca prea multe batai de cap. Unii vor alege sa ramâna singuri, altii însa îsi vor schimba statutul. E ca si cum ar mânca o prajitura pe care nu ai cum sa o refuzi. Este frumos sa va simtiti iubiti si apreciati, iar anul acesta va poate oferi sanse multiple pentru o întâlnire romantica memorabila.

CARIERA SI BANI. Zona carierei dumneavoastra personale primeste o schimbare majora. Gasirea vocatiei si încrederea în propria intuitie este domeniul unde veti gasi cele mai puternice rezultate. Aceasta poate fi o trezire a mintii, a corpului si a spiritului, care va face sa îmbratisati talente la un nivel ridicat. Afacerile financiare trebuie sa se ordoneze si ele, mai ales daca aveti grija de o datorie pe termen lung. Schimbarile pe care le puteti face la începutul anului va pot consolida calitatea vietii pâna în decembrie.

BALANTA 23.09-22.10: MOTTO-UL ANULUI. Toti muncim pentru Dumnezeu. Este un patron dur si salariul nu este intotdeauna grozav, dar exista destule recompense.

VIATA PERSONALA. 2021 subliniaza adevaratul dar al comunicarii, scotând în evidenta calitatile creative ale semnului dumneavoastra. Fiind un semn care apartine elementului Aer, va veti afla intr-o permanenta cautare de noi cunostinte si s-ar putea chiar sa luati in considerare intrarea intr-un program de studiu care va va extinde orizonturile. Magnetismul personal va va directiona spre o expansiune spirituala, o educatie continua. In acest an, in lunile ianuarie si februarie Mercur este retrograd si va crea confuzii, afectându-va talentul creativ. Vindecarea vine tot de la acelasi astru de la sfârsitul lunii septembrie pâna la mijlocul lunii noiembrie.

DRAGOSTE. Pentru cuplurile care vor sa adauge in familie mai multa calitate nu se pot astepta decât la provocari. Vi se va cere sa renuntati la anumite preconceptii gresite despre dragoste. 14 februarie, 14 iunie si 24 decembrie sunt zile in care puteti lua decizii cu greutate pentru viitorul cuplului. Nu inseamna ca trebuie sa va pregatiti intr-un anume fel, dar va veti confrunta cu anumite lectii de viata care ori va vor apropia, ori va vor separa.

Singuraticii nativi ai acestei zodii isi vor cauta cu ardoare perechea. Daca veti forma o relatie stabila si solida, va veti ajuta sa va echilibrati. Sunteti meniti sa fiti alaturi de cineva, iar 2021 poate aduce pe cineva potrivit pentru dumneavoastra!

CARIERA SI BANI. Acesta este anul in care puteti obtine cu adevarat ceea ce cereti, daca veti sti cu ce carti sa jucati. Exista piese din propria cariera care trebuie scoase, mai ales daca acestea sunt contacte care v-au tinut pe loc. Veti formula noi abordari structurate care va vor ajuta sa parcurgeti ciclurile cu care va veti intâlni pâna in mai, iunie si din nou in noiembrie si decembrie. Finantele vor fi extrem de bune, dar va trebui sa luptati pentru a ajunge acolo unde vreti.

SCORPION 23.10-21.11: MOTTO-UL ANULUI. Daca pierdeti cu eleganta, poate fi o victorie importanta.

VIATA PERSONALA. Acesta este un an extrem de important pentru puternicul semn al Scorpionului. Mai multe tranzite vor atinge puncte majore din diagrama dumneavoastra, oferindu-va perspective noi si solicitându-va sa luati decizii care vor contribui atât la viata familiala, cât si la cea profesionala. Astrele va vor infuza o energie dificila, asa ca mijlocul lunii februarie, mijlocul lunii iunie si sfârsitul lunii decembrie va pot aduce schimbari radicale in viata dumneavoastra. Pluto, planeta guvernatoare a Scorpionului, intra intr-un ciclu retrograd intre 28 iunie si 7 octombrie, facând din acest interval o perioada potrivita pentru a revizui ce mai trebuie realizat ca sa va simtiti pe deplin impliniti. Amintiti-va intotdeauna ca Universul doreste sa reusiti orice va propuneti, iar anul acesta nu face exceptie de la aceasta regula.

DRAGOSTE. Relatiile de cuplu vor experimenta multe schimbari in 2021. Veti prelua domnia puterii si vi se va cere sa conduceti. Ideea unei relatii echilibrate si respectuoase este cea mai importanta. Exista momente esentiale in care deciziile vor intra in scena, dar veti sti ce va doriti, pentru ca intotdeauna alegeti ce este potrivit pentru dumneavoastra.

2021 poate aduce intâlniri destinate Scorpionilor singuri. Prezenta lui Jupiter si a lui Saturn in zodia Varsatorului vor parcurge casa a patra, a casei si a familiei, trezindu-va interesul pentru conexiuni de dragoste foarte placute. Nu trebuie sa va faceti griji daca nu cautati nimic serios, deoarece acesta este un an minunat pentru a va distra.

CARIERA SI BANI. A sosit timpul sa nu va opriti din visare. Va simtiti pregatiti si dispusi sa va investiti timpul in ceea ce conteaza cu adevarat pentru viitorul dumneavoastra. Nu aveti nicio problema sa rezistati la tensiunea care implica o afacere buna sau sa faceti sacrificii pentru a ajunge acolo unde trebuie. Vor avea loc evenimente bruste sau schimbari in parteneriatele legate de cariera si va poate implica chiar propria familie in dobândirea succesului dumneavoastra.

SAGETATOR 22.11-21.12: MOTTO-UL ANULUI. Simplele realitati ale vietii cotidiene au o legatura strânsa cu lumea idealurilor marete.

VIATA PERSONALA. Anul 2021 poate deveni un punct de cotitura absolut pentru toti nativii Sagetator. Exista o energie miraculoasa in jurul dumneavoastra care poate veni ca un dus rece intr-o zi torida. Veti avea momente de autoreflectie care insa va pot deschide rani vechi, dar creeaza si momente de prietenie extrem de gratioase. Prezenta eclipselor lunare si solare vor parcurge semnul personal si tarâmul opus al Gemenilor, asa ca va vor ajuta sa obtineti o perspectiva completa si sa observati lumea printr-un nou obiectiv. De exemplu, eclipsa totala de Luna din 26 mai va va oferi o eliberare masiva in viata personala, care este atât de purificatoare si va va intari fortele.

DRAGOSTE. Acum ar trebui sa luati in considerare elementul semnului zodiacal al partenerului. Daca partenerul este un semn de Aer sau de Foc, atunci va fi mai capabil sa mearga odata cu fluxul. Daca partenerul este intr-un semn de Apa sau de Pamânt, ar putea sa faca fata un pic mai greu anumitor experiente si s-ar putea ca dumneavoastra sa fiti acela care ii veti trage mai departe. Tineti cont ca in 2021 sunt necesare abilitati de ascultare si de comunicare atenta pentru a mentine romantismul la o cota ridicata.

Se pare ca pentru nativii singuri ai zodiei Sagetator nu mai exista alte solutii, asta bineinteles pentru cei care au experimentat deja relatii nesanatoase si toxice. Totusi trebuie sa aveti grija la intentia unei persoane. Semnul Sagetator este vibrant si activ cosmic, asa ca veti atrage multe personaje diferite si va va lua mult timp daca veti cauta persoana potrivita.

CARIERA SI BANI. Lectia pe care trebuie sa o invatati in 2021 include ideea ca sunteti capabili sa rezistati si sa va sustineti capacitatea de a construi. 14 februarie, 14 iunie si 24 decembrie sunt cele mai puternice date, când tranzitele vor intra puternic in joc influentând afacerile si finantele din acest an. Daca pâna acum v-ati ascuns in spatele usilor inchise, exista un reflector care va cere sa riscati si sa iesiti din necunoscut.

CAPRICORN 22.12-19.01: MOTTO-UL ANULUI. Emotiile pot fi calmate cu ajutorul respiratiei.

VIATA PERSONALA. Sunteti suflete unice care sunt pe Pamânt pentru un scop anume. Veti trai timpuri noi, care va vor face sa tânjiti si sa vreti ca lucrurile sa se intoarca asa cum erau odinioara. Punctele de cotitura din acest an nu se limiteaza la mijlocul lunii februarie, la jumatatea lunii iunie si la sfârsitul lunii decembrie, dar vor aduce influente puternice. Vor fi niste lectii care va vor testa stima de sine, menite sa va curete a doua chakra, cea a creativitatii.

DRAGOSTE. Ca parteneri, Capricornii vor experimenta o multime de compromisuri in cea mai mare parte a anului 2021, mai ales daca lasati ca relatia sa ocupe locul 2 in preocuparile dumneavoastra. Va trebui sa ascultati pe cineva, ceea ce nu e tocmai o sarcina usoara daca simtiti ca trebuie sa aveti dreptate si sa va exercitati dominatia. Luati in calcul sa aprofundati angajamentele si dincolo de intelegerea spirituala, mentala si fizica.

Pentru Capricornii singuri o abordare opusa celei aplicate pâna acum va da cele mai bune rezultate. Acesta este anul potrivit pentru a rasfoi scenariile si a trimite editorului cel mai cochet text. Chiar nu aveti nimic de pierdut! Ianuarie si februarie v-ar putea aduce o relatie care dureaza de-a lungul anului si poate servi ca potential partener pe termen lung.

CARIERA SI BANI. Sunteti absolut obsedati de viata profesionala si acesta este exact motivul pentru care ati venit pe lume, pe Pamânt. Puteti face singuri munca unei intregi echipe. Fiti insa indulgenti cu propriul corp, deoarece sunteti om, nu masinarie! Ianuarie si februarie va scot la iveala urmatoarea faza a vietii profesionale. Finantele intra si ele in joc foarte devreme, mai ales ca Mercur retrograd tranziteaza zodia Varsator prin a doua casa personala, cea a bunurilor materiale si a valorilor personale. Trebuie sa iesiti in fata si sa nu va fie frica sa incercati lucruri noi.

VARSATOR 20.01-18.02: MOTTO-UL ANULUI. Lumea necunoscutului trebuie intotdeauna respectata.

VIATA PERSONALA. 2021 este anul dedicat dumneavoastra! Este vorba despre semnul Varsator, aflat intr-o continua evolutie si care prezinta o perspectiva unica lumii. Sunteti aici pentru a oferi inspiratii planetei, intrucât toata lumea din jurul dumneavoastra pare sa fie confuza. Purtatorul de apa este gata sa ia si sa aprecieze pe deplin darurile uimitoare pe care Universul le are in rezerva. Este momentul sa cereti ceea ce vreti sa gasiti, o surpriza va va astepta la fiecare colt. 14 februarie, 14 iunie si 24 decembrie sunt momente in care va vor testa cu adevarat simturile si va vor permite sa luati decizii constiente.

DRAGOSTE. Pentru partenerii din Varsator, tranzitele lui Saturn si Jupiter prin propriul semn pot aduce un angajament sanatos si chiar pot permite unei relatii pe termen lung sa se confrunte cu o situatie destul de severa in acest an. Acestea pot fi incluse, dar nu pot limita, semnarea actelor de casatorie, a unui testament, a unui contract sau chiar a unor acorduri anterioare de divort. Vi se va cere sa va concentrati asupra lucrurilor care va fac cu adevarat viata mai frumoasa.

Varsatorii singuri vor avea un an minunat si nu vor ezita sa aleaga pe cineva care sa le atinga sufletul. Un posibil parteneriat poate sa apara in perioada mai-iunie. Vestea interesanta este ca s-ar putea sa intâlniti pe cineva care sa va impresioneze intr-un mod neasteptat. Cei care au incercat acest teren de prea mult timp, isi vor da seama ca nu este deloc o joaca! Ultimele luni din 2021 va pot aduce alaturi sufletul pereche.

CARIERA SI BANI. Anul acesta, pentru nativii Varsator va ploua cu noroc in ceea ce priveste finantele. Este un moment in care puteti acumula forta necesara pentru a va simti sustinuti si apreciati. Puteti lua in considerare intoarcerea la studiu sau schimbarea carierei. Fiti extrem de vigilenti in timpul ciclurilor retrograde ale lui Mercur, deoarece va trebui sa gasiti cale prin intermediul unor comunicari complicate si s-ar putea chiar sa mediati niste dispute.

PESTI 19.02-20.03: MOTTO-UL ANULUI. Precautia nu trebuie confundata in mod gresit cu lasitatea.

VIATA PERSONALA. Trebuie sa adoptati cu adevarat abordarea potrivita pentru a permite vietii sa vina asa cum este ea. Sunteti un semn sensibil si ori de câte ori simtiti ca situatia scapa de sub control, va trebui sa gasiti o cale care va va ajuta sa realizati visele cele mai importante. Este un an bun sa lucrati alaturi de cei care va sustin. Mijlocul lunii februarie, mijlocul lunii iunie si sfârsitul lunii decembrie sunt perioade ale extremelor, când vor actiona ca o scânteie asupra anumitor evenimente. In acest an fascinant, viata dumneavoastra spirituala s-ar putea chiar adânci si poate veti simti ca sunteti capabili sa preziceti lucrurile inainte ca acestea sa se intâmple.

DRAGOSTE. Nativilor aflati intr-un cuplu li se recomanda sa se sprijine emotional unii pe ceilalti. Cautati-va partenerul de viata pentru a va indruma când va simtiti pierduti si acesta, la rândul lui, va proceda la fel. Pentru acele cupluri care se gândesc sa-si extinda familia, acesta este, de asemenea, anul perfect pentru a aduce pe lume un copil sau chiar sa ia in considerare investitiile pentru o casa noua. Nu uitati sa pastrati insa o granita puternica in jurul dumneavoastra si a celor dragi.

Pentru nativii singuri din zodia Pesti anul 2021 va fi unul minunat pentru a gasi pe cineva cu care nu v-ar deranja sa va petreceti viata. Aveti incredere, mai ales ca anul incepe mai lent decât ati prefera. Eclipsa inelara de Soare din 10 iunie va va da unda verde pentru a permite unei noi iubiri sa intre in viata dumneavoastra. Iunie este un moment de cotitura a destinului.

CARIERA SI BANI. 2021 este un an marcat de schimbari continue. Unele vor fi mai mici decât v-ati fi asteptat, iar altele va vor rasturna complet lumea. De ani intregi ati depus ore lungi de sacrificii pentru un vis pe care l-ati transformat intr-o realitate. Acesta este anul dumneavoastra pentru a lua bagheta puterii si a va dezvolta profesional. S-ar putea insa sa trebuiasca sa va bazati si pe prieteni pentru a va simti mai increzatori. Este posibil sa transformati o idee intr-o o afacere de familie care sa sustina generatiile ce vor urma.