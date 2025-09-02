Horoscop saptamana 1-7 septembrie 2025

În săptămâna 1 – 7 septembrie 2025, cinci semne zodiacale vor avea o perioadă extraordinară.

Luna în Capricorn și Mercur în Fecioară la începutul săptămânii ne arată că avem nevoie de planuri practice pentru a reuși. ​​Aceasta este o perioadă în care trebuie să fim realiști cu obiectivele noastre. Apoi, pe 4 septembrie, Luna în Vărsător ne cucerește, permițându-ne să apreciem prieteniile și comunitatea.

Uranus intră în retrogradare pe 6 septembrie, iar eclipsa de Lună în Pești va avea loc în aceeași zi. Toate schimbările care se petrec în această lună ne vor arăta cum să prioritizăm ceea ce ne dorim și să luptăm pentru visele noastre.

BERBEC 21.03-20.04: Pentru ca actionati rapid si va doriti sa fiti întotdeauna primii, veti fi gata sa începeti sa organizati lumea din jurul dumneavoastra. Proiectele de redecorare vor fi atragatoare si aveti sansa sa explorati oportunitati imobiliare.

TAUR 21.04-21.05: Casa, familia si viata privata continua sa fie punctul central de interes, deoarece au loc discutii în familie si reparatii la domiciliu. Interactiunile cu tinerii si orice are legatura cu educatia copiilor vor deveni un punct central important.

GEMENI 22.05-21.06: Ritmul accelerat al zilelor se mentine, iar pâna la sfârsitul saptamânii va ocupati cu prioritate de familie si casa. S-ar putea sa fiti mai implicati cu unul dintre parinti. Fiti mai blânzi si mai iertatori cu cei dragi.

RAC 22.06-21.07: Cei din jurul dumneavoastra va gasesc fermecatori, diplomati si o companie placuta în discutii. De ce sa nu profitati de aceasta influenta? Mergeti la cumparaturi, reînnoiti-va garderoba sau faceti o schimbare de look.

LEU 22.07-22.08: Atentia dumneavoastra se va îndrepta catre câstiguri, flux numerar si catre planuri legate de bunurile personale. In ciuda nevoii de a stabili un control mai mare asupra vietii prin ceea ce detineti, va veti rafina si valorile.

FECIOARA 23.08-22.09: Soarele este în zodia dumneavoastra si va da sansa de a va reîncarca bateriile pentru tot restul anului. Sunteti ca o binecuvântare pentru cei din jur. Acum puteti sa va uitati realist în oglinda, mai ales ca aveti inspiratia sa va îmbunatatiti imaginea.

BALANTA 23.09-22.10: Se pare ca zilele acestea viata sociala se va linisti si veti fi fericiti pentru ca aveti timp sa va reorganizati timpul liber. Stabiliti-va obiective care sa va ofere o concentrare mai clara asupra a ceea ce este important.

SCORPION 23.10-21.11: Va bucurati de socializare si veti lucra eficient cu ceilalti, mai ales ca obiectivele personale se vor armoniza. Este un moment ideal sa cooperati cu toata lumea. Totusi, a fi bine sa va opriti un moment pentru a va studia prietenii!

SAGETATOR 22.11-21.12: Soarele este în vârful hartii astrologice, iar acest lucru înseamna ca sunteti în lumina reflectoarelor. Toti din jurul dumneavoastra va vor admira, chiar daca nu faceti nimic diferit. Folositi aceasta sansa pentru a urma ceea ce doriti. Succes!

CAPRICORN 22.12-19.01: Saptamâna aceasta aduce o mare schimbare, deoarece va doriti sa calatoriti si sa învatati mai multe pentru a va extinde lumea. Puteti începe un nou curs, un nou hobby. Un prieten vi se va alatura în cautarea noilor aventuri.

VARSATOR 20.01-18.02: Sunteti mai constienti de sentimentele dumneavoastra si veti trece printr-o usoara transformare pihologica. Veti experimenta lucrurile mai profund si nu doar din punct de vedere intelectual. Avantajul vine din munca intelectuala si creativa unde excelati.

PESTI 19.02-20.03: Se pare ca zilele acestea aveti mai multa nevoie de somn decât pâna acum. Respectati-va aceasta nevoie pentru odihna, relaxati-va si rasfatati-va. Luati în calcul si iesirile distractive alaturi de prietenii apropiati.