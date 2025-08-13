Horoscop saptamana 11-17 august 2025

Horoscop săptămâna 11-17 august 2025. Gemenii au un moment de revelație în dragoste, mai ales cei singuri, Săgetătorii găsesc rezolvare pentru un context financiar

Află ce îți rezervă astrele în materie de dragoste, sănătate și bani și citește horoscopul săptămânii 11-17 august 2025.



BERBEC 21.03-20.04: Treceti printr-o perioada deosebita, mai ales ca terminati proiecte importante si va stabiliti deja altele. Relatiile cu cei din jurul dumneavoastra sunt placute. Relatiile sau evenimentele în care sunteti implicati au rolul de a va ajuta sa reveniti la normal.

TAUR 21.04-21.05: Saptamâna aceasta veti trece prin câteva schimbari importante, mai ales în domeniul profesional. Sanatatea va va preocupa în mod deosebit, asa ca va apucati sa tineti o dieta care va va energiza.

GEMENI 22.05-21.06: A sosit timpul sa priviti cu alti ochi dragostea si tot ce implica ea. Trebuie sa va detasati de trecut, sa priviti cu responsabilitate la situatiile în care v-ati implicat si apoi sa luati deciziile importante. Nu faceti imprudenta de a va grabi inutil.

RAC 22.06-21.07: Principala preocupare va fi legata de casa si de familie. Ar fi indicat sa va implicati mai mult decât de obicei si sa rezolvati treburi pe care le-ati amânat de prea mult timp. Si câteva discutii se impun pentru lamurirea unor situatii dificile.

LEU 22.07-22.08: Întâlnirile cu persoanele apropiate dumneavoastra vor duce la schimbarea valorilor dupa care va ghidati pâna acum. Nu va temeti de ceea ce urmeaza. Uneori este nevoie de o schimbare pentru a merge mai departe pe drumul cel bun.

FECIOARA 23.08-22.09: Va preocupa starea financiara, iar situatia la locul de munca se va îmbunatati considerabil. Fie primiti o bonificatie consistenta în bani, fie sunteti promovati. Fiti atenti la cheltuieli importante, uneori aveti tendinta de a risipi prea mult.

BALANTA 23.09-22.10: Este momentul prielnic sa va faceti planuri de viitor. Rezervati-va destul timp pentru a pune ordine în gânduri si pentru a lua deciziile corecte. Gânditi-va la ultimele evenimente din viata dumneavoastra si apoi decideti.

SCORPION 23.10-21.11: În aceasta saptamâna sunteti admirati chiar daca nu faceti nimic special pentru asta. Daca aveti încredere în dumneavoastra, atunci actionati si luati deciziile potrivite. Sanatatea este destul de vulnerabila, asa ca aveti grija.

SAGETATOR 22.11-21.12: Progresul este împiedicat de cineva sau ceva care va pune putin in încurcatura. Veti avea ocazia sa aflati adevaratele intentii ale cuiva si veti lua unele decizii în legatura cu o relatie. Se pare ca problema vine de la un bun comun sau de la finante.

CAPRICORN 22.12-19.01: Ati muncit foarte mult în ultima vreme, iar acum este timpul sa va retrageti si sa va odihniti. Faceti o pauza si petreceti cât mai multe momente placute alaturi de cei dragi. Este posibil însa sa primiti noi îndatoriri care va vor propulsa ierarhic. Succes!

VARSATOR 20.01-18.02: Va amânati putin planurile de vacanta si va ocupati de treburi urgente. Discutiile cu cei din familie va pun pe gânduri si va veti concentra pe responsabilitati. Cineva din strainatate va schimba planurile de weekend.

PESTI 19.02-20.03: Prudenta, rabdare si discernamânt, cam asta vi se cere în aceste zile. Veti avea ocazia sa adoptati un alt stil de viata mai sanatos. Totul este sa aveti grija de noua dieta si sa nu o abandonati imediat ce va simtiti mai bine.