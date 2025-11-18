Horoscop saptamana 17-23 noiembrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 17-23 noiembrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

BERBEC 21.03-20.04: In aceasta saptamâna relatiile cu prietenii si cu partenerii sunt calde si pline de satisfactii. Va veti apara propriile interese în ceea ce priveste o mostenire, taxe, datorii sau o proprietate comuna. Este posibil sa întâlniti pe cineva care va va ajuta.

TAUR 21.04-21.05: Veti avea nevoie de mai multa odihna, mai ales ca Soarele se afla în directia opusa semnului dumneavoastra zodiacal. Veti avea o mai mare obiectivitate în a vedea rolul pe care îl jucati în relatiile apropiate si în modul de a va selecta prietenii.

GEMENI 22.05-21.06: Sunteti nerabdatori sa lucrati si veti realiza multe proiecte aflate pe lista de asteptare. Vreti sa fiti cei mai buni si va dati toata straduinta. Va îmbunatatiti starea de sanatate adoptând o noua dieta. Succes!

RAC 22.06-21.07: Parintii se vor implica mai mult decât de obicei în viata copiilor prin activitati fizice, sporturi sau domeniile care au legatura cu artele – lumea teatrului sau spectacole. Va veti pune în prim-plan si veti face doar ceea ce doriti.

LEU 22.07-22.08: Atentia dumneavoastra se îndreapta catre casa si familie, mai ales daca oaspetii sau renovarile creeaza „haos”. Sunteti pregatiti pentru a începe reparatiile, dar acest lucru nu va împiedica sa admirati frumusetea împrejurimilor.

FECIOARA 23.08-22.09: Se pare ca aveti locuri de vizitat, lucruri de facut si oameni de vazut. Daca este posibil plecati în vacanta. Simtiti nevoia sa vorbiti cu ceilalti, motiv pentru care veti cauta un apropiat cu care sa va împartasiti ideile.

BALANTA 23.09-22.10: Pentru dumneavoastra aceasta saptamâna constituie un motiv excelent pentru a cumpara noi articole vestimentare. Cu toate acestea, realizati ca acum este momentul prielnic sa stabiliti un control mai mare asupra vietii prin intermediul bunurilor.

SCORPION 23.10-21.11: Sunteti comunicativi, dornici sa va exprimati ideile, iar energia se afla la cote impresionante. Aveti tendinta de a atrage oameni si situatii favorabile catre dumneavoastra. Profitati de oportunitati si aveti sansa de a va reîncarca bateriile pentru tot restul anului.

SAGETATOR 22.11-21.12: A sosit momentul favorabil pentru a va stabili noi proiecte legate de viitor. Asterneti pe hârtie toate obiectivele îndraznete pentru ca va ofera mai multa claritate în luarea deciziilor si un control mai bun asupra viitorului.

CAPRICORN 22.12-19.01: Cei din jur va vor admira indiferent de ceea ce faceti, iar un apropiat va va cere sfaturi legate de redecorarea unui spatiu. S-ar putea sa va implicati alaturi de cineva mai tânar într-un proiect legat de munca în echipa. Succes!

VARSATOR 20.01-18.02: Soarele se afla în vârful hartii astrale si va plaseaza simbolic în lumina reflectoarelor, astfel ca persoanele din jur va vor admira. S-ar putea chiar sa va asumati responsabilitati sporite, desi aparent nu faceti nimic diferit.

PESTI 19.02-20.03: Relatiile personale sunt afectuoase, iar pentru unii dintre dumneavoastra ar putea începe o noua poveste de dragoste. Veti explora noi destinatii, prilej cu care veti studia si vorbi cu persoane din medii diferite. Urmati-va instinctele!