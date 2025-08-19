Horoscop saptamana 18-24 august 2025

Horoscopul pentru săptămâna 18–24 august 2025 este marcat de intrarea Soarelui în Fecioară și de Luna Nouă în același semn, evenimente astrale care aduc noi începuturi și claritate în organizare, sănătate și obiective pe termen lung.

Aspectele armonioase dintre Mercur și Marte susțin comunicarea, inițiativa și deciziile inspirate, în timp ce influențele tensionate pot genera schimbări de direcție, eliberarea de vechi tipare și o mai bună aliniere cu dorințele autentice.

BERBEC 21.03-20.04: Nivelul dumneavoastra de energie va fi ridicat si veti simti ca puteti face orice vreti. Este o perioada prielnica pentru a va exprima talentul creativ si pentru a munci cu spor.

TAUR 21.04-21.05: Casa, familia si viata personala sunt principalul obiectiv al acestor zile. Este posibil sa primiti vizita unor rude pe care nu le-ati mai vazut de ceva vreme. Din fericire, aveti suficienta energie pentru a va bucura de distractii. Profitati de tot ce este frumos!

GEMENI 22.05-21.06: Punetiva centura de siguranta pentru ca ritmul zilelor dumneavoastra se va accelera din cauza calatoriilor, vizitelor, a comisioanelor si interactiunii sporite cu fratii si rudele. Sunteti vorbareti, asa ca veti dori sa spuneti si altora ceea ce simtiti.

RAC 22.06-21.07: Va gânditi la bani, câstiguri si valorile fundamentale. De fapt, saptamâna aceasta este o ocazie excelenta de a analiza modul în care va raportati la bunurile detinute. Cu toate acestea, ideile de a face bani ar putea prinde contur. Succes!

LEU 22.07-22.08: Sunteti norocosi, mai ales ca Soarele este în zodia dumneavoastra, oferindu-va sansa de a va reîncarca bateriile pentru restul anului. Aveti nevoie sa va exprimati si veti gasi persoanele care vor sa va asculte. Este momentul prielnic pentru a va bucura de prieteni.

FECIOARA 23.08-22.09: Simtiti tentatia de a lucra singuri, dar totusi veti fi productivi. Luptati cu îndârjire pentru propriile drepturi si daca sunteti presati veti reactiona. Din fericire, relatiile cu partenerii si prietenii apropiati devin extrem de benefice.

BALANTA 23.09-22.10: Bucurati-va de persoanele apropiate dumneavoastra, mai ales ca apar prieteni din trecut. Este timpul pentru a va împartasi sperantele si visele cu o persoana apropiata si pentru a va stabili obiectivele viitoare. Tineti cont de sfaturile primite si veti reusi!

SCORPION 23.10-21.11: Soarele va influenteaza pozitiv, iar pentru acest lucru persoanele din jur va vor admira si vor fi impresionate de talentele si abilitatile dumneavoastra. Aveti multa energie si o veti folosi pentru a obtine ceea ce doriti. În weekend primiti cadouri, favoruri sau bani.

SAGETATOR 22.11-21.12: Ca si calator al zodiacului veti fi încântati sa descoperiti mai multe oportunitati de a pleca în vacanta. Sunteti ambitiosi, iar acest lucru va va deschide calea spre relatii calde cu toata lumea. Profitati de avantaje!

CAPRICORN 22.12-19.01: S-ar putea sa va implicati în diferite activitati prin care sa simtiti ca deveniti o persoana mai buna, iar acest lucru se datoreaza faptului ca veti explora cu atentie propria lume si va veti vindeca rani mai vechi. Evitati conflictele inutile si calatoriti daca este posibil.

VARSATOR 20.01-18.02: Soarele este situat opus semnului dumneavoastra zodiacal si asta înseamna ca s-ar putea crea tensiuni cu partenerii, prietenii apropiati sau persoana iubita. Cu toate acestea, vi se ofera oportunitatea de a afla care este rolul în aceste relatii, deoarece aveti mai multa obiectivitate.

PESTI 19.02-20.03: Va preocupa impulsul de a fi productivi, deoarece va gânditi mai mult la cum sa va gestionati viata. Va aflati într-o perioada de îmbunatatire si doriti sa faceti lucruri pentru a fi mai sanatosi. Investiti energie pentru a face locuinta mai atractiva si pentru a va distra.