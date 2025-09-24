Horoscop saptamana 22-28 septembrie 2025

Săptămâna 22 – 28 septembrie aduce un adevărat „reset” energetic pentru toate zodiile. Ieșim oficial din sezonul eclipselor și intrăm în zodia Balanței, care ne inspiră să căutăm echilibrul, armonia și colaborarea.

Tot pe 22 septembrie, Marte intră în Scorpion, ceea ce ne ajută să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat și să lucrăm mai determinat la obiectivele noastre.

Primele zile ale săptămânii aduc optimism și speranță, iar odată ce Luna intră în Scorpion pe 24 septembrie, focusul se mută pe muncă, disciplină și planuri pe termen lung. Spre finalul săptămânii, Luna în Săgetător ne amintește să nu uităm de distracție și să ne reconectăm cu oamenii dragi.

BERBEC 21.03-20.04: Aveti un avantaj fata de celelalte zodii, iar acest lucru va intensifica emotiile si va poate face sa reactionati exagerat la unele situatii. Fiti rabdatori cu toti din jurul dumneavoastra, pentru ca oamenii sunt sensibili si se supara repede.

TAUR 21.04-21.05: Este momentul perfect pentru o vacanta, evenimente sportive sau activitati distractive alaturi de copii. Daca renuntati la aceste distractii va puteti orienta spre activitati legate de casa. Indiferent de starea dumneavoastra, nu reactionati exagerat la insulte.

GEMENI 22.05-21.06: Va concentrati pe casa si pe familie, iar unii se vor implica mai mult în relatia cu un parinte. Sunteti diplomati, fermecatori si acest fapt va va ajuta la socializare. Continuati sa va gânditi cum veti creste veniturile, deoarece acest lucru este posibil în aceasta perioada.

RAC 22.06-21.07: În programul dumneavoastra sunt incluse calatorii scurte, întâlniri si noi oportunitati de învatare, ceea ce înseamna mai multa lectura si studiu. Scena casei este putin haotica din cauza unor vizite, a proiectelor de redecorare sau a unei mutari rezidentiale.

LEU 22.07-22.08: Saptamâna aceasta cei din jurul dumneavoastra va vor observa. Principala preocupare va fi însa legata de bani si de fluxul numerar. Va veti orienta usor pentru schimbarea garderobei si nu veti tine cont de sfaturile primite. Va faceti o placere!

FECIOARA 23.08-22.09: Impresionati prin încredere si precizie. Este posibil sa cumparati impulsiv, doar din simplul motiv de a va hrani ego-ul, sau sa intrati într-o disputa cu cineva apropiat. Situatia se remediaza rapid daca tineti cont de parerea partenerului de discutie.

BALANTA 23.09-22.10: Este momentul prielnic pentru a va face planuri de viitor. Stabilirea obiectivelor va ajuta sa va mentineti concentrati si faciliteaza luarea deciziilor viitoare. Fiti atenti în weekend, deoarece o prietenie ar putea deveni o relatie romantica. Succes!

SCORPION 23.10-21.11: Se pare ca acum va gânditi la diferite scenarii pentru propriul viitor. Faceti o impresie grozava asupra celor din jur creând circumstante favorabile pentru afaceri. Usile se vor deschide pentru dumneavoastra si oamenii vor sa va ajute.

SAGETATOR 22.11-21.12: În aceasta saptamâna sunteti admirati chiar daca nu faceti nimic special pentru asta. Indicat ar fi sa urmariti ceea ce doriti, deoarece succesul va urmareste cu pasi repezi. Este posibil sa plecati într-o calatorie de scurta durata, doar sunteti calatorii zodiacului, nu?!

CAPRICORN 22.12-19.01: Aveti nevoie de o schimbare de peisaj sau de ritm. Veti gasi pe cineva care sa vi se alature pentru a explora noi locuri si a întâlni oameni noi. Profitati de fiecare ocazie pentru a va largi orizontul. Bani, favoruri si ajutorul din partea celorlalti va ies în cale.

VARSATOR 20.01-18.02: Zilele acestea veti rezolva responsabilitatile legate de probleme birocratice precum datorii, impozite, asigurari sau orice alt serviciu financiar. Relatiile cu partenerii si prietenii apropiati devin extrem de benefice, asa ca nu aveti de ce va plânge.

PESTI 19.02-20.03: Odihna ramâne pe primul plan, deoarece este luna cu cea mai mica energie din an. O persoana apropiata v-ar putea încuraja sa credeti în planurile de viitor. Profitati de fiecare ocazie pentru o vacanta. Aveti si posibilitatea de a va gasi dragostea adevarata. Succes!