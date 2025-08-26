Horoscop saptamana 25-31 august 2025

Această săptămână aduce o oportunitate de a îmbrățișa lecțiile trecutului tău, astfel încât să poți atrage norocul. În săptămâna 25 – 31 august 2025, norocul sosește în sfârșit pentru trei semne zodiacale.

Venus va intra în Leu luni, 25 august, începând săptămâna într-o notă abundentă și norocoasă. Venus în Leu este bogată și se bucură de o viață de lux. Aceasta poate fi o perioadă sporită de magie și destin. Lasă energia lui Venus în Leu să te inspire să acționezi cu încredere în urmărirea viselor tale, dar asigură-te că te oprești și că ai învățat din trecut.

Venus în Leu va face trigon retrograd cu Saturn în Berbec marți, 26 august, apoi cu Neptun retrograd în Berbec miercuri, 27 august. În timp ce Venus în Leu te încurajează să acționezi cu îndrăzneală și să-ți urmărești norocul, Saturn și Neptun retrograde îți cer să înveți și din deciziile tale din urmă.

Aceste tranzite pot oferi, de asemenea, o pauză de la simpla așteptare a norocului. În schimb, săptămâna aceasta, îl urmărești singur.

Este important să-ți păstrezi spațiul pentru acțiuni mai bune, permițând în același timp încrederii lui Venus în Leu să te împingă înainte. Acest lucru va fi esențial, pe măsură ce Luna în Primul Pătrar în Săgetător răsare duminică, 31 august, încurajându-te să faci progrese în privința intențiilor tale. Vei fi liber să acționezi și să profiți de noi oportunități în zilele următoare, dar asigură-te că ești încrezător și că nu repeți trecutul.

BERBEC 21.03-20.04: A sosit vremea potrivita pentru vacante, socializare, romantism, sport si activitati distractive alaturi de copii. Cu toare acestea, vreti sa munciti din greu pentru a duce lucrurile la bun sfârsit.

TAUR 21.04-21.05: Discutiile în familie si reparatiile la domiciliu sunt obiectivele care va preocupa în aceste zile. Fiti însa atenti când discutati cu ceilalti, deoarece s-ar putea sa va ofenseze remarcile cuiva. Incercati sa nu le luati personal.

GEMENI 22.05-21.06: Nu este momentul sa va asezati si sa va relaxati, asa ca va veti axa pe discutii cu cei din jurul dumneavoastra. Folositi-va însa talentele pentru a mentine pacea si bucurati-va de oportunitatea de a achizitiona ceva de valoare.

RAC 22.06-21.07: Aveti capacitatea de a relationa cu ceilalti si mai ales cu cei mai buni prieteni. Fiti constienti ca s-ar putea sa deveniti prea energici când vorbiti. Nu încercati sa convingeti pe nimeni de nimic. Relaxati-va si veti fi mult mai convingatori asa.

LEU 22.07-22.08: Increderea si energia dumneavoastra sunt acum pe culmi, iar acest lucru va va da suficienta putere pentru a duce la bun sfârsit un proiect important. In weekend o dragoste secreta va da târcoale si va învaluie când nici nu va dati seama.

FECIOARA 23.08-22.09: In aceste zile veti prefera sa stati pe bancheta din spate si sa urmariti actiunea. De fapt, va atrage ideea de odihna si de singuratate. Sunteti totusi o persoana îndrazneata si competitiva, asa ca nu va lasati pacaliti de aceste trairi. Succes!

BALANTA 23.09-22.10: Pareti atractivi în ochii tuturor fara a face niciun efort suplimentar. Creati o impresie favorabila în ochii celorlalti si va trebui sa va asteptati sa vi se ceara sfaturi despre chestiuni legate de amenajarea spatiilor, redecorare sau relatii publice.

SCORPION 23.10-21.11: Iata ca zilele acestea nu este momentul prielnic sa initiati proiecte noi, desi asa aveati de gând sa procedati. Aveti însa sansa de a calatori, asa ca mai bine începeti sa va faceti bagajele.

SAGETATOR 22.11-21.12: Aveti oportunitatea de a face toate lucrurile pe care le iubiti cel mai mult. Daca puteti, profitati de ocazia de a calatori. Asa veti avea sansa sa explorati noi cai în domeniul editorial, mass-media, drept sau medicina.

CAPRICORN 22.12-19.01: Sunteti într-o perioada de perfectionare si veti atinge obiective pe care le-ati tot amânat de ceva vreme. Relatiile cu cei din jur vor fi îmbunatatite si chiar va faceti noi prieteni. Succes!

VARSATOR 20.01-18.02: Parcurgeti o perioada când aveti pofta sa dormiti mai mult, iar relaxarea va ofera sansa de a observa ce rol aveti în relatiile cele mai apropiate. S-ar putea sa faceti actualul loc de munca mult mai atractiv si sa negociati un bonus financiar.

PESTI 19.02-20.03: Sunteti inspirati sa munciti din greu, mai ales ca va doriti sa fiti cât mai eficienti. Totusi, în ciuda ambitiei de a lucra atât, veti avea o frustrare legata de interactiunea cu niste prieteni. Tineti cont ca acum sunt favorizate activitatile creative. Nu va pierdeti timpul cu nimicuri!