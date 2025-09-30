Horoscop saptamana 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025 vine cu energie intensă și schimbări semnificative pentru fiecare zodie.

Luna intră în Capricorn și avem faza de Prim Pătrar, ceea ce ne pregătește pentru Luna Plină de săptămâna viitoare. Este momentul perfect să ne setăm intențiile pe termen scurt, mai ales în zona profesională și a carierei.

În tarot, cartea colectivă a săptămânii este Judecata (Judgement) – un semnal că trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru acțiunile noastre și să privim cu luciditate consecințele. Este o perioadă excelentă pentru introspecție, pentru a îmbunătăți ceea ce nu funcționează și pentru a lua decizii conștiente.

Iată ce spun cărțile de tarot pentru fiecare zodie în parte:

BERBEC 21.03-20.04: Porniti într-o noua calatorie care va aduce multe schimbari ce pot necesita o schimbare de garderoba. Veti pasi pe un teritoriu nou, lasând în urma lucruri la care a trebuit sa renuntati în ultimii ani – oameni, locuri sau bunuri.

TAUR 21.04-21.05: Treceti printr-o perioada când vreti sa eficientizati lumea înconjuratoare, trecând în revizie dulapurile, garajul, spatiile de depozitare si scapând de tot ce nu mai aveti nevoie. Acest lucru este dificil, deoarece sunteti colectionarii zodiacului.

GEMENI 22.05-21.06: Meritati laude si respect, dar saptamâna aceasta va confruntati cu consecintele unei parti din succesul dumneavoastra si trebuie sa gasiti acel echilibru între a va raporta la prieteni si colegi, mentinându-va în acelasi timp propria identitate.

RAC 22.06-21.07: Este un moment puternic pentru dumneavoastra. A sosit timpul recoltei si sunteti mândri de rezultate. Concentrati-va pe ceea ce ati realizat si nu va lasati influentati de esecuri. Aveti sansa de a face o impresie buna asupra lumii înconjuratoare.

LEU 22.07-22.08: A sosit momentul prielnic pentru a urma un curs, sa calatoriti sau sa faceti tot ce puteti pentru a dobândi mai multa experienta de viata. Profitati de orice ocazie pentru a va îmbunatati abilitatile. Doar asa veti ajunge cei mai buni!

FECIOARA 23.08-22.09: Va bazati pe propriile forte, însa v-ati putea trezi fortati sa va confruntati cu valorile altcuiva, chiar daca acestea nu sunt în concordanta cu ale dumneavoastra. Va trebui sa învatati sa traiti fara a va distruge propria individualitate.

BALANTA 23.09-22.10: Doriti sa va stabiliti obiective legate de lumea exterioara si s-ar putea sa considerati unele relatii cam dificile. Sunt prielnice acum unele schimbari (locul de munca sau locuinta). Orice ar fi, acum sunteti pregatiti sa faceti fata provocarilor!

SCORPION 23.10-21.11: Munca si sanatatea sunt punctele de interes pentu dumneavoastra. Aveti responsabilitati grele si treceti prin situatii care vi se par coplesitoare. De fapt, acum va pregatiti pentru o perioada care va aduce mari schimbari.

SAGETATOR 22.11-21.12: Cooperarea cu cei din jur va fi excelenta, motiv pentru care veti reusi sa realizati tot ceea ce va doriti. Este o perioada când va puneti problema ce vreti sa faceti în viitor pentru a va exprima mai bine talentele.

CAPRICORN 22.12-19.01: Va place siguranta si, prin urmare, un mediu familial stabil este important. Vreti sa va asigurati casa ca pe ceva pe care va puteti baza pentru dumneavoasta si cei dragi. Din acest motiv va apucati temeinic de renovari sau faceti unele schimbari. Succes!

VARSATOR 20.01-18.02: Treceti printr-o perioada când veti face unele schimbari – mutarea locuintei, un loc de munca mai bun sau ambele. Nu va bazati pe automatism, asa ca rezultatul va fi faptul ca va veti implica mai activ în toate schimbarile viitoare.

PESTI 19.02-20.03: A sosit vremea sa va dati seama care sunt propriile valori. Orice se va întâmpla va va determina sa descoperiti care sunt nevoile reale, acestea putând fi destul de diferite de ceea ce credeti dumneavoastra. Succesul va veni daca nu va lasati doborâti de temeri.